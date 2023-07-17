البوابة - الستيرويدات هي فئة من الأدوية ولها مجموعة واسعة من التأثيرات على الجسم. يمكن استخدامها لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك الالتهابات والحساسية وأمراض المناعة الذاتية. ومع ذلك، يمكن أن يكون للستيرويدات أيضًا آثار جانبية ، بعضها قد يكون خطيرًا.

طبيب البوابة: 10 أعراض خطيرة لاستخدام الستيرويدات

الآثار الجانبية للستيرويدات



يمكن أن تختلف الآثار الجانبية للستيرويدات اعتمادًا على نوع الستيرويد والجرعة ومدة تناول الدواء. تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة للستيرويدات ما يلي:

زيادة الشهية: يمكن أن تزيد المنشطات من شهيتك ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. زيادة الوزن: يمكن أن تتسبب المنشطات أيضًا في احتباس الماء ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. تغيرات في المزاج: يمكن أن تؤثر الستيرويدات على حالتك المزاجية ، مما يجعلك تشعر بمزيد من الانفعال أو القلق أو الاكتئاب. ضعف العضلات: يمكن أن تضعف المنشطات عضلاتك ، مما يجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية. الكدمات: يمكن أن تجعلك المنشطات أكثر عرضة للكدمات بسهولة. زيادة خطر الإصابة بالعدوى: يمكن أن تضعف الستيرويدات جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. هشاشة العظام: يمكن أن تزيد الستيرويدات أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، وهي حالة تؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام. حب الشباب: يمكن أن تسبب المنشطات حب الشباب ، خاصة على الوجه والظهر والصدر. الجلوكوما: يمكن أن تزيد الستيرويدات من خطر الإصابة بالجلوكوما، وهي حالة تتلف العصب البصري ويمكن أن تؤدي إلى العمى. إعتام عدسة العين: يمكن أن تزيد الستيرويدات أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ، وهو ضبابية في عدسة العين يمكن أن تضعف الرؤية.



بالإضافة إلى هذه الآثار الجانبية الشائعة ، يمكن أن تسبب المنشطات أيضًا آثارًا جانبية أخرى أكثر خطورة. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي استخدام المنشطات على المدى الطويل إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ومشاكل الكلى. إذا كنت تتناول المنشطات، فمن المهم التحدث إلى طبيبك حول مخاطر وفوائد الدواء. يمكن لطبيبك مساعدتك في تحديد أفضل جرعة ومدة علاج لحالتك.



من المهم أيضًا أن تكون على دراية بعلامات وأعراض الآثار الجانبية. إذا واجهت أيًا من الآثار الجانبية التالية ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور:

طبيب البوابة: 10 أعراض خطيرة لاستخدام الستيرويدات

زيادة الوزن غير المبررة: هذا أحد الآثار الجانبية الشائعة للستيرويدات ، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على حالة أكثر خطورة ، مثل مرض السكري أو أمراض القلب.

هذا أحد الآثار الجانبية الشائعة للستيرويدات ، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على حالة أكثر خطورة ، مثل مرض السكري أو أمراض القلب. تغيرات في المزاج: يمكن أن تؤثر الستيرويدات على حالتك المزاجية ، مما يجعلك تشعر بمزيد من الانفعال أو القلق أو الاكتئاب. إذا واجهت أي تغيرات كبيرة في حالتك المزاجية ، يجب عليك التحدث مع طبيبك.

يمكن أن تؤثر الستيرويدات على حالتك المزاجية ، مما يجعلك تشعر بمزيد من الانفعال أو القلق أو الاكتئاب. إذا واجهت أي تغيرات كبيرة في حالتك المزاجية ، يجب عليك التحدث مع طبيبك. ضعف العضلات: يمكن أن تضعف المنشطات عضلاتك ، مما يجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية. إذا كنت تعاني من ضعف العضلات، يجب عليك التحدث مع طبيبك.

يمكن أن تضعف المنشطات عضلاتك ، مما يجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية. إذا كنت تعاني من ضعف العضلات، يجب عليك التحدث مع طبيبك. الجلد الرقيق: يمكن للستيرويدات أن ترقق بشرتك ، مما يجعلها أكثر عرضة للجروح والكدمات والالتهابات. إذا كنت تعاني من جلد رقيق ، يجب أن تكون حريصًا على تجنب الإصابة واتخاذ خطوات لحماية بشرتك من أشعة الشمس.

يمكن للستيرويدات أن ترقق بشرتك ، مما يجعلها أكثر عرضة للجروح والكدمات والالتهابات. إذا كنت تعاني من جلد رقيق ، يجب أن تكون حريصًا على تجنب الإصابة واتخاذ خطوات لحماية بشرتك من أشعة الشمس. كدمات سهلة: يمكن أن تجعلك المنشطات أكثر عرضة للكدمات بسهولة. إذا كنت تعاني من الكدمات بسهولة ، يجب أن تكون حريصًا على تجنب الإصابة واتخاذ خطوات لحماية بشرتك من أشعة الشمس.

يمكن أن تجعلك المنشطات أكثر عرضة للكدمات بسهولة. إذا كنت تعاني من الكدمات بسهولة ، يجب أن تكون حريصًا على تجنب الإصابة واتخاذ خطوات لحماية بشرتك من أشعة الشمس. زيادة خطر الإصابة بالعدوى: يمكن أن تضعف الستيرويدات جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. إذا واجهت أي علامات للعدوى ، مثل الحمى أو القشعريرة أو التهاب الحلق ، يجب أن ترى طبيبك على الفور.



إذا كنت تتناول المنشطات ، فمن المهم أن تكون على دراية بمخاطر الدواء وآثاره الجانبية. من خلال العمل مع طبيبك ، يمكنك استخدام المنشطات بأمان لعلاج حالتك وتقليل مخاطر الآثار الجانبية.

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