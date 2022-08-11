طبيب البوابة: 10 علاجات منزلية لتهدئة حرقة المعدة الحموضة المعوية هي إحساس حارق في الصدر خلف عظم القص مباشرة. عادة ما يزداد الألم سوءًا بعد تناول الطعام في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء. يمكن لمعظم الناس علاج هذه المشكلة عن طريق المساعدة الذاتية أو عن طريق إجراء تغييرات في نمط حياتهم. ومع ذلك ، إذا كانت الحموضة متكررة أو شديدة ، فإنها تتطلب استشارة طبية.

نصائح هامة:

تجنب الإفراط في تناول الطعام خاصة في المساء

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى ارتداد الحمض

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى الحموضة المعوية

قلل من التدخين لمحاربة الحموضة المعوية

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم المشكلة

الإفراط في استهلاك الكافيين والكحول والأطعمة الحارة والشوكولاتة والمنتجات القائمة على الطماطم والنعناع والمشروبات الغازية .

طبيب البوابة: 10 علاجات منزلية لتهدئة حرقة المعدة

أعراض الحموضة المعوية

تسبب الحموضة المعوية إزعاجًا شديدًا وتبدأ عندما يتناثر حمض المعدة في تركيز الأنبوب الذي يربط الجزء الخلفي من الحلق والمعدة. فيما يلي علامات الحموضة المعوية:

شعور بالحرقان في الصدر يستمر من بضع دقائق إلى ساعتين . ألم في الصدر أثناء الانحناء أو الكذب . حرقان في الحلق . صعوبة في البلع . طعم حمضي أو حامض أو مالح في مؤخرة الحلق .

طبيب البوابة: 10 علاجات منزلية لتهدئة حرقة المعدة

علاجات منزلية فعالة للحموضة المعوية

1. الموز الناضج - تناول موزة ناضجة لأنها تحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم لمواجهة حمض المعدة الذي يسبب عدم الراحة. تأكد من اختيار موزة ناضجة.

2. حمية العلكة - مضغ علكة خالية من السكر لأنها تزيد من إفراز اللعاب. يساعد اللعاب في البلع وبالتالي الحفاظ على مستويات الحمض منخفضة وحل مشكلة حرقة المعدة.

3. الحفاظ على مخطط غذائي لتجنب الأطعمة المحفزة - حدد الأطعمة التي تسبب مشكلة حرقة المعدة. يمكن القيام بذلك بشكل منهجي من خلال إعداد مخطط الطعام.

4. تناول كميات صغيرة وببطء - تناول الطعام بكميات كبيرة ويضغط بلا تفكير على الصمام مما يؤدي إلى الحموضة. لذلك ، تناول كميات صغيرة وامضغ الطعام ببطء.

5. تجنب الملابس الضيقة - تضغط الأحزمة والملابس الداخلية الضيقة على البطن مما يؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة.

6. تناول الطعام في وقت مبكر - تناول الطعام قبل 3 ساعات من الذهاب إلى الفراش ، لأن الاستلقاء على معدة ممتلئة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة.

7. وضعية النوم المناسبة - حاولي النوم على جانبك الأيسر لأنه يساعد على الهضم ويمنع ارتداد الحمض في المعدة. يجب أن يكون رأسك وصدرك أعلى من قدميك أثناء النوم.

8. تخفيف الوزن - حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن لأن الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المعدة مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالحموضة المعوية.

9. الإقلاع عن التدخين- الإقلاع عن التدخين لأن التدخين يقلل من كمية إفراز اللعاب وبالتالي تكوين حامض في المعدة.

10. كن خاليًا من الإجهاد - قلل من التوتر حتى لا تتوتر معدتك.

طبيب البوابة: 10 علاجات منزلية لتهدئة حرقة المعدة

احتياطات في حالة الحموضة الشديدة

يمكن لمضادات الحموضة والمساعدة الذاتية أن تفيد في حالات الحرقة الخفيفة ولكن في حالة الانزعاج المتكرر استشر الطبيب على الفور. في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الحموضة المعوية بمثابة تحذير لبعض الأمراض الخطيرة. إذا تم تناول الأدوية بانتظام دون وصفة طبية للحد من الحموضة المعوية ، فيجب تجنبها لأن هذه الأدوية يمكن أن تتداخل مع الأدوية الأخرى.

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