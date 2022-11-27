طبيب البوابة: 4 أخطاء شائعة اثناء تناول الفاكهة كلنا نحب تناول الفاكهة ، لكن هل نفعل ذلك بالطريقة الصحيحة؟ تحتوي الفاكهة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مما يجعلها المفضلة لدى العديد من الناس. كما تحتوي على كميات كبيرة من الفركتوز والسكروز والجلوكوز ، وكلها يستخدمها الجسم لإنتاج الطاقة وتغذية تريليونات الخلايا التي تؤدي العديد من المهام الحاسمة. الفواكه غنية بالمعادن والإنزيمات، وبالتالي فهي تساعد الجسم على البقاء رطبًا وبناء جهاز مناعة أقوى.

ولكن هل هناك طرق مناسبة وغير مناسبة لتناول الفاكهة؟ تعالوا نعرف:

طبيب البوابة: 4 أخطاء شائعة اثناء تناول الفاكهة

1. أنت تقوم بعصر الفاكهة

تجنب عصر الفاكهة. عصائر الفاكهة ليست صحية كما تدعي. يجب أن تستهلك الفاكهة كاملة إذا كنت تريد أن تحصل على كل الفوائد. أثناء عملية العصر تُفقد الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة. كما تسبب العصائر ارتفاع مستويات السكر في الدم. من ناحية أخرى ، عندما نتناول قطع الفاكهة، فأن لعابنا الذي يحتوي على إنزيمات هضمية يساعد في تكسير السكريات الطبيعية. لهذه الأسباب ، يوصى دائمًا بتناول الفاكهة كاملة.

طبيب البوابة: 4 أخطاء شائعة اثناء تناول الفاكهة

2. ترك الفواكه المقطعة لفترة طويلة

هل تقطع الفاكهة وتتركها في الثلاجة؟ ربما لاحظت أن تقطيع الفاكهة وتخزينها لفترة طويلة يؤدي إلى تحولها إلى اللون البني. مما يغير الملمس وكذلك الطعم. تجنب هذه العادة لأنها يمكن أن تضر بصحتك وتقلل من القيمة الغذائية للفاكهة.

طبيب البوابة: 4 أخطاء شائعة اثناء تناول الفاكهة

3.وقت تناول الفاكهة

هل تتناول الفاكهة بعد وجبة الطعام؟ هذا خطأ كبير وشائع. عندما تأكل الفاكهة مباشرة بعد الوجبة ، فإنها تدخل معدتك وتبدأ في التحلل مع الطعام الموجود داخل معدتك. يجب أن تنتج معدتك الآن المزيد من الأحماض لتفكيك الفاكهة مما يجعل الفاكهة أكثر حمضية. في هذه المرحلة ، يتم تدمير غالبية خصائصها ومغذياتها. لذلك ينصح تناول الفاكهة بعد 30 دقيقة من الوجبة.

طبيب البوابة: 4 أخطاء شائعة اثناء تناول الفاكهة

4. تناول الكثير من الفاكهة في وقت واحد

اذا كنت تتبع نظاماً غذائياً يسمح لك بتناول الفواكه والخضروات، ولكنك لا تخسر الوزن فالسبب هو كثرة تناول الفواكه والخضار. يمكن استهلاك الخضار غير النشوية بكميات غير محدودة ، ولكن يجب تناول الفاكهة بحذر بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم. مما قد يغمر مجرى الدم بالجلوكوز والسعرات الحرارية ويؤدي إلى زيادة الوزن.

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الفاكهة دفعة واحدة إلى تكوين الغازات وعسر الهضم. يعاني بعض الأشخاص من الغازات والانتفاخ لأن أجسامهم لا تستطيع امتصاصها بشكل صحيح. قد يؤدي هذا إلى الإسهال ، خاصة عند الأطفال.

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