طبيب البوابة: 4 أسباب تجعل ممارسة الرياضة قبل الإفطار فكرة جيدة

يقال أنه لا يوجد وقت صحيح أو خاطئ لممارسة الرياضة. كلما كان لديك متسع من الوقت، يجب عليك إدخال جلسة تدريب صغيرة في روتينك اليومي...

ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في جني أقصى فائدة من جلسة التمرين ، فعليك أن تكون محددًا بشأن التوقيت. يقترح العلماء أن التمرين في الصباح قبل الإفطار هو خيار أفضل بكثير من ممارسة الرياضة في أي وقت آخر من اليوم. إلى جانب زيادة مستوى لياقتك ، ترتبط هذه الممارسة ببعض الفوائد العقلية الفريدة أيضًا.

إليك بعض الأسباب التي تجعلك تخرج للقيام بالتمارين في الصباح:

قد تحرق المزيد من الدهون

يعد حرق الدهون هدفًا أساسيًا للياقة البدنية لمعظم الناس ولتعظيم عملية حرق السعرات الحرارية ، ابدأ في ممارسة الرياضة في الصباح. كشفت دراسة أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة قبل الإفطار يحرقون المزيد من الدهون مقارنة بمن يمارسونها في أوقات أخرى من اليوم. يحرق الجسم الدهون بشكل أسرع في حالة الصيام مقارنة بأي وقت آخر من اليوم. لا يزال سبب حدوث ذلك غير واضح.

ستنام بشكل أفضل

ترتبط التمارين الرياضية والنوم الجيد أيضًا ببعضهما البعض. عند ممارسة الرياضة في المساء، تميل إلى النوم بشكل أفضل في الليل حيث يحصل جسمك على وقت كافٍ ليبرد. عند ممارسة الرياضة في المساء، يظل جسمك في مرحلة مفرطة النشاط حتى عندما يحين وقت النوم، مما يجعل من الصعب عليك النوم. وفقًا لدراسة أخرى، فإن أولئك الذين يجرون على جهاز المشي في الصباح ينامون بهدوء في الليل.

قد تصبح أكثر لياقة

لقد ثبت أن القوة والتحمل هما أعظم ما يكون في الصباح مما يسهل عليهم القيام بجلسة تمارين القلب المكثفة. مع مرور اليوم من الواضح أن الشعور بالتعب قد لا يتمكن الناس من إنهاء تمرينهم. يرتفع معدل ضربات القلب بشكل أسرع في الصباح مقارنة بأي وقت آخر من اليوم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: ما هي احتمالات عودة سرطان الثدي؟

4 عادات صباحية لتعزيز علاقتك الرومانسية