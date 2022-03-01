طبيب البوابة: 4 أعشاب لتقوية المناعة نقص التغذية هو مصدر قلق عالمي كبير. يعاني كل من الشباب والبالغين من اختلال غذائي خفيف إلى شديد بسبب عدم كفاية النظام الغذائي. لذلك، يعاني العديد من الأفراد من ضعف في جهاز المناعة ويمرضون في كثير من الأحيان. بعض أوجه النقص الغذائية الشائعة السائدة هي البروتين وفيتامين د والحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك. مع وباء كورونا، كانت الأولوية لإعادة تقييم صحتنا وتقوية مناعتنا بشكل طبيعي لمكافحة الأمراض والالتهابات.

طبيب البوابة: 4 أعشاب لتقوية المناعة

نظام المناعة

يقول اخصائيو التغذية نظام المناعة لدينا يدافع عنا بشكل طبيعي ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض ، لكننا نصبح عرضة للإصابة بالعدوى إذا كان لدينا جهاز مناعي ضعيف. يعمل جهاز المناعة على الانسجام والتوازن. وللحفاظ على ذلك ، نحتاج إلى تناول طعام صحي ، والحفاظ على الترطيب، وممارسة النشاط البدني المنتظم ، والحصول على قسط كافٍ من النوم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام أجهزة المناعة المشتقة من الأعشاب والمنتجات العشبية يساعد على تعزيز المناعة وزيادة مقاومة الجسم لمحاربة الالتهابات ، الأعشاب لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. أنها تساعد في إزالة السموم. يمكننا دمجها في روتيننا من خلال المكملات. إن اعتماد المبادئ التوجيهية العامة للصحة الجيدة هو الطريق إلى الأمام.

فيما يلي بعض الأعشاب الأيروفيدية المتوفرة بسهولة والتي تساعد على زيادة المناعة والحفاظ على صحة الجسم.

طبيب البوابة: 4 أعشاب لتقوية المناعة

جودوتش (Tinospora cordifolia)

يُعرف أيضًا باسم جيلوي ، وهو أحد أعشاب الايورفيدا الأكثر قيمة. وهي شجيرة بأوراق كبيرة على شكل قلب موطنها الهند. يتم استخدام الجذر والساق والأوراق في أدوية الايورفيدا لعلاج العديد من الحالات الصحية. يوجد أيضًا في بنغلاديش وسريلانكا وميانمار. تساعد هذه العشبة على زيادة المناعة ، ومكافحة الالتهابات ، وتدعم طول العمر ، وتحسن الذاكرة. كما توفر الراحة من أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو وقمع السعال المزمن.

طبيب البوابة: 4 أعشاب لتقوية المناعة

أشواغاندا

موجودة في الهند والشرق الأوسط وبعض أجزاء من أفريقيا ، هذه العشبة لها أهمية تاريخية في الطب التقليدي. تعرف أيضًا باسم الجينسنغ الهندي ، وقد استخدم أشواغاندا منذ آلاف السنين كعشب مجدد للحيوية ويساعد في تخفيف الألم والالتهابات. هذه العشبة هي مادة تكيفية تساعد في إدارة التوتر وتخفيف الأرق.

طبيب البوابة: 4 أعشاب لتقوية المناعة

تولسي

تناول التولسي يساعد في تقوية المناعة. الخصائص المضادة للميكروبات في التولاسي تجعله خيارًا استثنائيًا للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي. تساعد هذه العشبة في الحماية من الالتهابات وهي مفيدة في حالات مثل القلق والتوتر والإرهاق. يساعد التولاسي في توفير الراحة من احتقان الصدر ، ويساعد على قمع السعال وفي تعبئة المخاط. تحتوي هذه العشبة على مضادات الأكسدة وتساعد على التخلص من السموم.

طبيب البوابة: 4 أعشاب لتقوية المناعة

أمالاكي Amalaki

المعروف أيضًا باسم عنب الثعلب الهندي، له فوائد عديدة. توفر هذه العشبة الراحة من مختلف المشاكل الصحية ، وتدعم الأداء الصحي للأعضاء الحيوية بما في ذلك الكبد والقلب والدماغ والرئتين. يحتوي أمالاكي على العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والأحماض الأمينية والبكتين، وهو غني بمضادات الأكسدة. هذه العشبة لها خصائص علاجية مثل الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات وخصائص حماية الكبد ومضادات الأكسدة وتساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

تتمثل الخطوة الأولى في مكافحة العدوى في ممارسة الرعاية الوقائية وبناء حاصل عافية. تناول طعامًا صحيًا وحافظ على لياقتك ، بالإضافة إلى تضمين مقويات المناعة في نظامك اليومي.

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