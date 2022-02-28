طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة سواء كان ذلك في الصباح الباكر عند الاستيقاظ أو في وقت لاحق من اليوم ، يمكنك تناول وجبة خفيفة سريعة مثل الفاكهة أو المعجنات. لكن هذه الأطعمة قد لا تكون الأفضل لمعدتك.

اكتشف الأطعمة التي يجب تجنبها على معدة فارغة!

طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة

1. المشروبات الغازية

شرب الصودا هو أحد الأسباب الرئيسية للسمنة في الولايات المتحدة. ولكن ، حتى المشروبات الغازية الخالية من السكر لا ينصح بها على معدة فارغة.

شرب الصودا في الصباح يمكن أن يقلل تدفق الدم إلى المعدة ويتلف الأغشية المخاطية ، مما يجعل هضم الطعام أبطأ ، ويمكن أن يسبب الإمساك.

طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة

2. فواكه حمضيات

إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من السكر ، فإن ثمار الحمضيات حمضية للغاية ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن تكون قاسية على المعدة. يحتوي حامض الستريك على نسبة عالية جدًا من الليمون والحمض ، مما قد يسبب الألم أو تقلصات في المعدة ، وفي بعض الحالات قد يسبب الغثيان.

طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة

3. الخيار

لا يفكر معظمنا في تناول الخضار أول شيء في الصباح ، لكن إذا فعلت ذلك فاختر بحكمة.

الخضار النيئة مثل الخيار مفيدة لصحتك العامة. ولكن عند تناولها على معدة فارغة ، يمكن أن تسبب حرقة في المعدة وألمًا في البطن وانزعاجًا عامًا وانتفاخ البطن.

طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة

4. منتجات الألبان المخمرة

يوفر الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة أو المزروعة ثروة من البروبيوتيك. ولكن عند تناوله على معدة فارغة ، يمكن لمحتوى حمض الهيدروكلوريك أن يدمر البكتيريا الصحية بسرعة ، وبالتالي ينفي أي فوائد.

طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة

5. الكمثرى

قد يبدو تناول الكمثرى عندما تكون جائعًا خياراً صحياً ، ولكن وفقًا لأخصائي التغذية، فإن فاكهة واحدة لن تشبعك.

الكمثرى التي تحتوي على ألياف نيئة يمكن أن تسبب إصابة الأغشية المخاطية للمعدة الفارغة.

طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة

6. الطعام الحار

قد يؤدي تناول الفلفل الحار والتوابل على معدة فارغة إلى تهيج بطانة المعدة ، مما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات وتفاعلات حمضية. الأطعمة الحارة لاذعة بطبيعتها ويمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.

طبيب البوابة:7 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة

7. الطماطم

على الرغم من أن الطماطم تحتوي على كميات عالية من فيتامين سي والعناصر الغذائية ، إلا أنها تحتوي أيضًا على مستويات عالية من حمض التانيك الذي يزيد من حموضة المعدة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة. يمكنك حفظ الطماطم لسلطة العشاء الخاصة بك.

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