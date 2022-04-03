طبيب البوابة: 4 حالات صحية تجعلك أكثر عرضة للأزمة القلبية أصبحت أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) مصدر قلق رئيسي في العديد من الدول حول العالم. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن الأمراض المرتبطة بالقلب هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. وتقول وكالة الصحة العالمية إن ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص ماتوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2019 ، 85 في المائة منهم بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تعتبر النوبات القلبية والسكتة القلبية من أكثر أنواع الأمراض القلبية الوعائية شيوعًا والتي لا تكون شديدة فحسب بل يمكن أن تهدد الحياة. يشير إلى انسداد داخل الشرايين يوقف تدفق الدم إلى القلب. بدون الدم ، لا يستطيع القلب الحصول على ما يكفي من الأكسجين ، مما يتسبب في تلف عضلات القلب.

في الآونة الأخيرة ، أصبح العديد من الأشخاص ، بمن فيهم الشباب ، أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية ، وهو أمر مقلق للغاية. في حين أن الكثيرين يقللون فقط من المخاطر من خلال تغييرات معينة في نمط الحياة ، إلا أن هناك بعض الحالات الصحية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار ، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

طبيب البوابة: 4 حالات صحية تجعلك أكثر عرضة للأزمة القلبية

1. ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تحدث عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين والأوعية الدموية الأخرى عالية جدًا ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى القلب. وهذا بدوره يجبر القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة سماكة البطين الأيسر ، وقد يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة القلبية.

عادةً ، يُعرَّف ضغط الدم المرتفع على أنه ضغط دم أعلى من 140/90 ، ويعتبر شديدًا إذا تجاوز الضغط 180/120. غالبًا ما يُعرف باسم "القاتل الصامت" ، لأنه لا يظهر عليه أي أعراض.

طبيب البوابة: 4 حالات صحية تجعلك أكثر عرضة للأزمة القلبية

2. المستويات غير الصحية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار"

هناك نوعان من الكوليسترول في الدم: كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (البروتين الدهني منخفض الكثافة) وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (البروتين الدهني عالي الكثافة). يتسبب كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار" ، في تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يشكل خطورة على القلب. يمكن أن تؤدي زيادة الكوليسترول السيئ في الشرايين إلى تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم. من ناحية أخرى ، يساعد الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول "الجيد" على الوقاية من أمراض القلب المختلفة.

طبيب البوابة: 4 حالات صحية تجعلك أكثر عرضة للأزمة القلبية

3. السمنة

زيادة الوزن هي حالة أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، "ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول" الضار "والدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول" الجيدة ". يمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وكذلك أمراض القلب. " يشير هذا إلى أن السمنة يمكن أن تكون سببًا للعديد من الأمراض الصحية المزمنة ، ولهذا السبب يجب على المرء الحفاظ على وزن صحي.

طبيب البوابة: 4 حالات صحية تجعلك أكثر عرضة للأزمة القلبية

4. ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الشرايين وتقلصها وتضييقها على المدى الطويل. يحدث هذا لأن مرض السكري يسبب تراكم السكر في الدم ، لأن جسمك لا يستطيع استخدام كل السكر الموجود. ومن ثم يسد ويتلف الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب وإليه.

طبيب البوابة: 4 حالات صحية تجعلك أكثر عرضة للأزمة القلبية

علامات النوبة القلبية التي يجب الانتباه إليها

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، تشمل العلامات التحذيرية وأعراض النوبة القلبية ما يلي:

آلام الصدر وعدم الراحة ضيق في التنفس ألم وانزعاج في الجزء العلوي من الجسم بما في ذلك الذراعين أو الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة . عرق بارد أو دوار في بداية ظهور هذه الأعراض ، اتصل بأقرب مستشفى على الفور .

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