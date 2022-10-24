طبيب البوابة: المشروبات الغازية تخفض مستوى الخصوبة النظام الغذائي له تأثير كبير على صحتنا ، وهو أمر لا يمكن إنكاره. ما نأكله ونشربه لا يؤثر بشكل كبير على صحتنا الجسدية فحسب ، بل يؤثر أيضًا على قدرتنا على الإنجاب. تم ربط استهلاك المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات بإعاقة الخصوبة لدى كل من الذكور والإناث. ومن الآثار الضارة الأخرى للمشروبات الغازية:

طبيب البوابة: المشروبات الغازية تخفض مستوى الخصوبة

تمزق الغدد الصماء

الأسبارتام هو مُحلي صناعي له خصائص تمزق الغدد الصماء. وهذا يؤدي إلى خلل هرموني يسبب مشاكل العقم عند الإناث. تحتوي جميع المشروبات الغازية والمشروبات الغازية تقريبًا على مثل هذه المحليات لجعلها أكثر حلاوة. عند تناوله بكميات كبيرة ، فإنه يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني والتقلبات التي تسبب اضطرابات التبويض وحتى تفاقم أعراض ما قبل الحيض. يرتبط الأسبارتام بالعديد من المشكلات الصحية بما في ذلك العقم والتشوهات والإجهاض.

طبيب البوابة: المشروبات الغازية تخفض مستوى الخصوبة

موت الخلايا

فينيل ألانين وحمض الأسبارتيك هما من الأحماض الأمينية الموجودة في الأسبارتام وتعتبر طبيعية وغير ضارة عند تناولها مع الأحماض الأمينية الأخرى. ومع ذلك ، فإنها تسبب موت الخلايا ، عند استهلاكها بمفردها لأنها تعزز إنتاج الجذور الحرة. تتمتع خلايا الحيوانات المنوية والبويضة بفرصة 90٪ للموت عند تناولها بكميات زائدة. ينصح العديد من الأطباء والخبراء بتجنب أي شيء يساعد في تكوين الجذور الحرة في الجسم لأهمية صحتك الإنجابية.

طبيب البوابة: المشروبات الغازية تخفض مستوى الخصوبة

تقيد جهاز المناعة

إن استهلاك مثل هذه المشروبات الغازية السكرية يقيد جهاز المناعة مما يؤدي إلى زيادة الوزن وعدم التوازن الهرموني ، مما يساهم بقوة في مشاكل الخصوبة. تتمتع النساء بفرص أكبر لقمع شهيتهن للطعام الصحي عن طريق تمهيد طريقهن إلى نقص المغذيات ، وبالتالي زيادة احتمالات الحمل غير الصحي والتشوهات وحتى الإجهاض.

طبيب البوابة: المشروبات الغازية تخفض مستوى الخصوبة

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

الرجال الذين يشربون المشروبات الغازية بشكل متكرر لديهم مخاطر أكبر بأربعة أضعاف من انخفاض عدد الحيوانات المنوية ، والحركة ، والتركيز. بسبب قلويتها القوية، يمكن للصودا تغيير درجة الحموضة في الجسم عند تناولها بكميات زائدة. قد تعاني خلايا الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن شكلها غير المنتظم وانخفاض جودتها أو قد تموت أخيرًا في بيئة ذات درجة حموضة عالية بسبب نقص التغذية. علاوة على ذلك ، Bisphenol-A (BPA) هي مادة كيميائية تقلل من جودة السائل المنوي لدى الذكور ، وتوجد في بطانة الزجاجات البلاستيكية ومعظم السلع المعلبة.

طبيب البوابة: المشروبات الغازية تخفض مستوى الخصوبة

العقم واضطرابات التبويض

تحتوي معظم المشروبات الغازية على مادة الكافيين وتحتوي على الفركتوز، وهو ما يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات التبويض والعقم بين النساء. من المعروف أن الكافيين مضيق للأوعية ، مما يقلل من تدفق الدم في الرحم ويقصر الدورة الشهرية عن طريق خفض نزيف الدورة الشهرية. يؤدي تفاعل الكافيين والأسبارتام والفركتوز إلى تغيير مستقبلات الهرمونات والهرمونات الجنسية ، حتى أنه يتسبب في العقم.

طبيب البوابة: المشروبات الغازية تخفض مستوى الخصوبة

الخلاصة

لذا ، فإن الاهتمام بنظامك الغذائي أمر في غاية الأهمية ، خاصة عندما تحاولين الإنجاب. يمكن أن يساعد قطع المشروبات الغازية حقًا في تجنب التأثير السلبي على الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء. لذا عند الحمل ، قل لا للكولا والمشروبات الغازية تمامًا.

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