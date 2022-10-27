طبيب البوابة: 5 نصائح للوقاية من سُمنة الأطفال أصبحت السمنة عند الأطفال أكثر شيوعًا نتيجة لسوء الخيارات الغذائية ، ولكن من المهم أيضًا فهم أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأجل. يمكن أن تساعد بعض الخطوات البسيطة الأطفال على تعلم وتطوير عادات الأكل الصحية حتى يتمكنوا من الاستمتاع بوزن صحي مدى الحياة يدعم أسلوب حياة نشطًا وواثقًا. لا يتعلق الأمر بوضع الأطفال على نظام غذائي. إن تقييد السعرات الحرارية ، وكذلك تصنيف الأطعمة على أنها "جيدة" أو "سيئة" ، يهيئهم للفشل. بدلاً من ذلك ، يفضل وضع نماذج للسلوكيات الصحية وتعليم الأطفال كيفية اتخاذ خيارات مغذية.

طبيب البوابة: 5 نصائح للوقاية من سُمنة الأطفال

1. غرس عادات غذائية صحية

التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة أمر بالغ الأهمية ؛ ما يتعلمه الأطفال في سن مبكرة هو عادة ما يتابعونه لبقية حياتهم. من المرجح أن يأكلوا طعامًا صحيًا إذا قمت بذلك. املأ المطبخ والثلاجة بالأطعمة المغذية مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفول واللحوم الخالية من الدهون والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدهون أو الخالية من الدهون. ابدأ بالتأكد من أن طفلك يستهلك ما لا يقل عن فاكهتين يوميًا وخضارًا أخضر واحدًا في كل وجبة.

طبيب البوابة: 5 نصائح للوقاية من سُمنة الأطفال

2. الحرص على شرب كمية كافية من الماء

نعلم جميعًا مدى أهمية الماء لجسم الإنسان ، ومن الضروري تعليم الأطفال عن اهميتها. يُنصح بتناول 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم. لدمج هذا في روتين الطفل اليومي ، يمكن للوالدين إعطاء الاطفال زجاجة ماء وإرشادهم بضرورة شرب الزجاجة بأكملها أربع مرات في اليوم (حسب سعة زجاجة الماء). سيؤدي ذلك إلى إدخالهم في روتين معين ، لكن تذكر عدم فرضه عليهم لأن ذلك سيستغرق وقتًا وقد لا يشرب طفلك الزجاجة بالكامل في البداية.

طبيب البوابة: 5 نصائح للوقاية من سُمنة الأطفال

3. تشجيع عادات النوم الجيدة

يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على وزن الطفل. عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، تتغير هرمونات الجوع لديك ، مما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع. علاوة على ذلك ، عندما يكون طفلك متعبًا ، لا يكون متحمسًا للنشاط البدني. يحتاج الأطفال ، حسب أعمارهم ، من 8 إلى 14 ساعة من النوم كل ليلة. امنح طفلك وقتًا محددًا للنوم وحافظ على غرفته باردة ومظلمة وخالية من الأجهزة الإلكترونية لمساعدته في الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

طبيب البوابة: 5 نصائح للوقاية من سُمنة الأطفال

4. اجعل النشاط البدني عادة يومية

ساعد طفلك في دمج النشاط البدني في روتينه اليومي. يمكن أن يساعد النشاط البدني طفلك على تطوير عظام قوية ، وزيادة المناعة ، وتحسين احترام الذات ، وكذلك المساعدة في الوقاية من السمنة. يجب أن يكون الأطفال دون سن السادسة نشيطين بشكل طبيعي طوال اليوم. اصطحب أطفالك في نزهة منتظمة ، وشجعهم على اللعب في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك.

طبيب البوابة: 5 نصائح للوقاية من سُمنة الأطفال

5. علمهم التحكم في الكمية

عندما يشعر الأطفال بالجوع ، قد يفرط الآباء في إطعامهم ، وهو أمر غير صحيح أيضًا. التحكم في الحصة هو مهارة أخرى يجب أن يتعلمها الأطفال لأنها ستكون مفيدة طوال حياتهم. يمكنك أن تبدأ بالتأكد من أن طفلك يأكل حصصًا أصغر مع فترات متباعدة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة. هذا من شأنه أن يبقيهم يشعرون بالشبع لفترة أطول ، ويمنعهم من الإفراط في الأكل أو الشراهة في الأكل. زودهم بخيارات صحية للوجبات الخفيفة مثل الفاكهة المقطعة أو الفشار بدون زبدة. لا تدعهم يتخطون وجبات الطعام لتوفير مساحة للوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطا والبسكويت.

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