طبيب البوابة: 4 مكونات تساعد على فقدان الوزن دقيق الشوفان سهل الطهي وصحي ومغذي ، وهو خيار الإفطار المفضل لأولئك الذين يخططون لفقدان الوزن. يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، ويوفر لك عناصر غذائية مختلفة ومنخفضة للغاية في السعرات الحرارية.

هناك العديد من الأسباب لتضمين دقيق الشوفان في نظامك الغذائي. إنه خيار فطور مثالي ليس فقط لأولئك الذين يريدون التخلص من الكيلوجرامات ولكن أيضًا للحفاظ على وزن صحي وإدارة مستوى الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أفضل شيء في دقيق الشوفان هو أنه يمكنك تجربته بنكهات مختلفة ولا يمكنك الشعور بالملل منه. ومع ذلك ، أثناء التجربة في بعض الأحيان ، يمكن للمرء أن يسرف في تناول الطعام ويمكن أن يجعل دقيق الشوفان الصحي غير صحي.

سنخبرك هنا بما يجب إضافته إلى دقيق الشوفان لتجنب زيادة الوزن والحفاظ على صحته.

طبيب البوابة: 4 مكونات تساعد على فقدان الوزن

1.الجوز

في حين أن هناك أنواعًا مختلفة من المكسرات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي ، فإن الجوز هو الأكثر تغذية وصحية للجميع. غني بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والعديد من الفيتامينات الأخرى ، يمكن للجوز أن يقلل من مخاطر الالتهابات والسمنة. الدهون الصحية الموجودة فيه مفيدة للغاية لصحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

طبيب البوابة: 4 مكونات تساعد على فقدان الوزن

2.التوت

توت أو فراولة أو توت بري ، يمكنك إضافة أي توت من اختيارك إلى وعاء دقيق الشوفان. التوت غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. علاوة على ذلك ، فهي مليئة بالألياف التي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع. يمكن أن يقلل فيتامين في التوت من خطر زيادة الوزن.

طبيب البوابة: 4 مكونات تساعد على فقدان الوزن

3.بذور الشيا

عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، تحتاج إلى إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي. البروتين هو لبنة بناء الخلايا ويساعد على إبقائك ممتلئًا حتى عندما تستهلك سعرات حرارية أقل للتخلص من الكيلوجرامات. 100 جرام من بذور الشيا تحتوي على 17 جرام من البروتين. علاوة على ذلك ، فإن بذور الشيا مليئة بالألياف التي يمكن أن تمنع الإمساك والرغبة الشديدة في منتصف الوجبة.

طبيب البوابة: 4 مكونات تساعد على فقدان الوزن

4.محلي صحي

دقيق الشوفان طبق قائم على الحليب ، لذلك تحتاج إلى إضافة بعض التحلية لتحسين المذاق. إذا كنت قادرًا على تناول الطعام بدون التحلية، يمكنك الاستمرار في تناوله ، وإلا فإننا نوصيك بالذهاب إلى المحليات الصحية مثل العسل أو قصب السكر. تجنب السكر المكرر لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويحتوي على سعرات حرارية فارغة.

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