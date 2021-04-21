طبيب البوابة: 5 أخطاء يجب تجنبها أثناء تناول الشوفان لفقدان الوزن

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تناول الشوفان لفقدان الوزن - الشوفان بالحليب أو مع الخضار أو كحلوى باردة أو مع إضافة الكثير من الفواكه. وهذا يجعله من أكثر وجبات الإفطار المفضلة لدى الكثيرين...

ومع ذلك ، هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تعيق أهدافك في إنقاص الوزن، على الرغم من البساطة والسهولة في صنعها. تعالوا لنتعرف عليها لنتجنبها:

ما هي المغذيات الموجودة في دقيق الشوفان؟

بالنسبة للمغذيات، كوب واحد من دقيق الشوفان يحتوي على:

السعرات الحرارية: 158

البروتين: 4 جرام

الدهون: 3.2 جرام

الدهون المشبعة: 0.5 جرام

الكربوهيدرات: 7 جرام

الألياف: 4 جم

السكر: 1.1 جرام

صوديوم: 115 ملغ

تمنحك الكربوهيدرات والألياف الطاقة اللازمة لهذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن عدد العناصر الغذائية الجيدة أنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد أيضًا على الهضم.

استخدام الماء فقط لتحضير دقيق الشوفان

هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير دقيق الشوفان ، حيث يفضل الماء أكثر. ومع ذلك ، فإن إجراء بعض الإضافات سيساعدك في الحصول على المزيد من العناصر الغذائية عالية الجودة. غالبًا ما يحتوي الحليب (منتجات الألبان أو غير الألبان) على معادن مدعمة توفر لك العناصر الغذائية الإضافية. يمكن أن يكون أيضًا مفتاحًا جيدًا ولا يزعجك.

لا تضيف البروتين

يجب أن نضيف شكلاً من أشكال البروتينات إلى كل وجبة من أجل إنقاص الوزن. ومع ذلك ، ينسى الكثير منا إضافة البروتينات مع دقيق الشوفان.

إذا كنت مهتمًا بشكل خاص بتناول الشوفان لبدء يومك بشكل صحي ومرضٍ، فتذكر أن تضيف بعض البروتين بعيدًا عن الألياف الموجودة فيه. المكسرات وزبدة الجوز والخضروات الغنية بالبروتين (إذا كنت تحب تناول الشوفان النباتي) والمكسرات ستفيدك. نفس القاعدة تنطبق على الدهون. لا تلتزم بإضافة فاكهة أو اثنتين إلى وعاءك وتجعلها مغذية.

الافراط في السكر

هناك طرق لا حصر لها لإضافة بعض الحلاوة إلى وعاء الشوفان. ومع ذلك، تأكد من أن حلاوتك لا تفوق الفوائد الصحية الأخرى.

أثناء إضافة السكر ، يجب أن تكون ذكيًا بشأن اختياراتك. الكثير من الفواكه الجافة ، يمكن أن تضيف السكر إلى وجبتك. وينطبق الشيء نفسه على المُحليات الصناعية أيضًا. إذا استطعت ، اختر البدائل أو المقايضات الصحية، مثل مسحوق القرفة أو مستخلص الفانيليا أو قلل من الطبقة الخاصة بك.

استخدام النوع الخاطئ من الشوفان

الشوفان المعبأ هو الخيار الأكثر شيوعًا بالنسبة للكثيرين منا. للأسف ، يمكن أن تحتوي على مواد حافظة وتحتوي على نسبة عالية من السكر أيضًا على حساب راحتك.

إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن بكفاءة واكتساب فوائد أخرى أيضًا ، فابحث عن الشوفان المقطّع بالفولاذ أو الملفوف ، والذي يخضع لأقل قدر من المعالجة. إذا استطعت، التزمي بالشوفان العادي الذي لا يحتوي على إضافات.

حجم الوجبة كبير جدًا

نظرًا لأن الشوفان خيار صحي في المقام الأول ، فإن بعض الناس يرتكبون خطأ تناول الكثير منه. يجب أيضًا تجنب المشكلات المتعلقة بأحجام الوجبات. على سبيل المثال ، إذا كنت تتناول كوبًا مليئًا بالشوفان في يوم واحد ، فمن الأفضل أن تضيف نصف كوب فقط من الشوفان الجاف إليه. كلما أضفت المزيد ، زادت السعرات الحرارية التي تضيفها إلى وجبتك.

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