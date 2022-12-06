طبيب البوابة: 5 أسباب لأخذ إجازة من الهواتف الذكية لا يستطيع أحد أن ينكر حقيقة أن الهواتف الذكية جعلت حياتنا مريحة. اليوم يمكننا التواصل مع أي شخص في أي مكان في العالم فقط بلمسة زر واحدة والحصول على أي معلومة من الإنترنت في غضون ثوانٍ. ولكن هناك حقيقة أخرى لا يمكننا انكارها وهي أن الهواتف الذكية تعرضنا أيضًا لخطر الإصابة ببعض الأمراض الصحية الخطيرة. يمكن أن يؤدي التصفح المستمر والانحناء المطول إلى ظهور ديسك في الرقبة وجفاف العين. لا يقتصر الضرر على صحتك الجسدية فقط. يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من المعلومات عبر الإنترنت إلى زيادة مستويات التوتر والشعور بالنقص.

فيما يلي خمسة أسباب وجيهة لأخذ إجازة من الهواتف الذكية:

طبيب البوابة: خذ إجازة من الهواتف الذكية

إصابات العيون

العيون حساسة للغاية ويمكن للشاشة الزرقاء للهواتف الذكية أن تؤثر عليها. التحديق المستمر في شاشة الهاتف الذكي يمكن أن تؤدي إلى تلف مستقبلات الضوء والصداع وعدم وضوح الرؤية وحتى جفاف العين. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض ، فمن المحتمل أن يكون هاتفك المحمول مسؤولاً عنها. امنح عينيك استراحة ، وركز على شيء يبقى على بعد 20 مترًا منك واحصل على فحص دوري لتقليل الضرر.

الإصابة بالتهاب عصب الرسغ والمعصم

إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي لمدة 5-6 ساعات يوميًا فقد تعاني من التهاب عصب الرسغ والمعصم اللذان يمثلان مشكلة كبيرة بين المراهقين. يمكن أن تؤدي هذه المتلازمات إلى مشاكل مثل ألم الرسغ والخدر والإحساس بالوخز والدبابيس والإبر. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض ، فقم بمقابلة طبيبك وقلل وقت الشاشة. آلام الظهر وآلام الرقبة مشكلتان مرتبطتان بالاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.

الشيخوخة المبكرة والبثور

تشير الدراسات إلى أن الهواتف الذكية هي موطن لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا. يمكن أن تنتقل هذه الجراثيم إلى جلدك وتؤدي إلى مشاكل جلدية وصحية أخرى. عندما تمسك الهاتف بالقرب من أذنيك أو خدك ، تنتقل الجراثيم إلى بشرتك ويمكن أن تؤدي إلى ظهور شوائب في الجلد وظهور حب الشباب. حتى الشيخوخة المبكرة هي علامة على الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة. لتقليل المخاطر ، قم بتنظيف هاتفك بانتظام باستخدام مناديل مبللة بالكحول.

قلة النوم والارق

تحتاج جسمك لكي بشكل طبيعي إلى 7-8 ساعات من النوم بانتظام. ولكن بسبب الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة في وقت متأخر من الليل ، يواجه الكثير من الناس مشكلة الأرق. الهاتف الذكي يمكن أن يغير نمط النوم ، ويؤدي الى تقلب المزاج ، والإفراط في تناول الطعام.

التوتر

الهواتف الذكية يمكن أنت تسبب التوتر بطريقتين، أولاً بسبب الأرق وثانيًا بسبب الاستهلاك المفرط للمعلومات من الإنترنت. سواء كنت تتصفح الوسائط الاجتماعية أو الإنترنت، يمكن لتدفق المعلومات والفيديوهات أن تصيبك بالإرهاق بمرور الوقت ويزيد من مستوى الكورتيزول. يمكن أن يؤدي إدمان الهواتف المحمولة أيضًا إلى القلق والاكتئاب والاندفاع.

النتيجة

ليس من السهل بالتأكيد تجنب النظر إلى الهواتف المحمولة الخاصة بك على مدار اليوم. لذلك ، ضع بعض القواعد الأساسية التي من شأنها أن تساعد في تقليل وقت الشاشة مثل:

لا تتصفح هاتفك أول شيء في الصباح.

لا تتصفح هاتفك أثناء الأكل.

لا تتصفح هاتفك في الحمام.

لا تتصفح الوسائط الاجتماعية قبل الذهاب إلى الفراش.

توقف عن استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

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