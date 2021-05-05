طبيب البوابة: 5 أشياء يجب عليك عدم فعلها عندما تشعر بالجوع

يمكن أن يؤثر انخفاض الطعام على مزاجك وصحتك بعدة طرق. يمكن أن يجعلك الجوع غريب الأطوار ، ومتقلب المزاج، وبطيئًا، ومستنزفًا، ولا ترغب في القيام بأي نشاط. وبالتأكيد لا يمكنك دائمًا الحصول على بطن ممتلئة...

في بعض الأحيان ، ليس لدينا الوقت لتزويد أنفسنا بالوقود بسبب جدولنا الزمني الضيق أو لأسباب أخرى ، ونحن مضطرون لمواصلة عملنا. لكن وفقًا للعلم ، هناك القليل من الأشياء التي يجب عليك تجنب فعلها عندما تكون جائعًا حيث من المرجح أن تتخذ قرارات متهورة وقد تندم على محاولة القيام بهذه المهمة لاحقًا.

اتخاذ قرار هام

تشير الدراسات إلى أن الناس لا يتخذون قرارات ذكية عندما يكونون جائعين. وفقًا للباحثين من جامعة أوتريخت الهولندية ، فإن الجوع قد يجعلك تفكر أقل وقد تتخذ قرارًا متهورًا ، وهو أمر من المرجح أن تندم عليه لاحقًا. يحدث هذا لأن هرمون جريلين ، وهو هرمون الجوع ينتج في الجهاز الهضمي ، يؤثر على الدماغ وقدرتك على أن تكون عقلانيًا.

الذهاب للتسوق

إذا كان عليك الذهاب لشراء البقالة ، فتأكد من تناول شيء ما إذا كنت لا ترغب في حرق حفرة في جيبك. تشير الأبحاث إلى أن الناس يميلون إلى إنفاق المزيد على الأشياء غير الضرورية عندما يكونون جائعين. إذا كنت ذاهبًا لشراء البقالة ، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بشراء الكثير من الكربوهيدرات والحلويات لأنك سترغب في شراء هذه العناصر في ذلك الوقت.

التجادل مع شريك حياتك

بغض النظر عن مدى غضبك من شريكك ، لا تنخرط في أي نوع من الخلافات لأنه قد يزيد الأمر سوءًا بينكما. بدلًا من ذلك ، خذ بعض الوقت ، خذ شيئًا لتأكله وفكر في الأمر مرتين قبل قول أي شيء. عندما جوع عقولنا لا تستطيع التفكير بوضوح ونحن أكثر عرضة للتضليل الأشياء التي لا ينبغي لنا.

التمرين

يعتقد بعض الناس أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة قد تساعد في حرق الدهون الزائدة ، لكن الأمر عكس ذلك تمامًا. قد يحد التمرين على معدة فارغة من أدائك ويمكن أن يتسبب في إعاقة روتين التمرين. إلى جانب ذلك ، بسبب الطاقة المنخفضة ، هناك أيضًا مخاطر عالية للإصابة. تحتاج إلى تزويد نفسك بالطاقة بشكل صحيح قبل القيام بأي تمرين لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

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