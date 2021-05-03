طبيب البوابة: لماذا يجب ألا تشرب الكحول عند تناول المضادات الحيوية؟

نعلم جميعًا أن شرب الكحول يمكن أن يضر بالصحة. في حين أن الشرب في بعض الأحيان قد لا يكون له أي آثار جانبية ، فإن الشرب أثناء تناول المضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الضارة...

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يمكن أن يؤدي خلط الكحول بالمضادات الحيوية إلى تحفيز الآثار الجانبية لدوائك وتعقيدها. وفيما يلي أسباب أخرى لعدم شرب الكحول أثناء تناول المضادات الحيوية:

هناك بعض الكحوليات التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية قوية وسلبية عند مزجها بالمضادات الحيوية. تشمل المضادات الحيوية التي لها تفاعل قوي بشكل خاص مع الكحول ما يلي:

ميترونيدازول (فلاجيل): مضاد حيوي يستخدم لعلاج العدوى الطفيلية والبكتيرية في المعدة والكبد والدماغ والمهبل.

تينيدازول (تنداماكس): مضاد حيوي يستخدم لعلاج الالتهابات في الأمعاء والمهبل.

عند تناول هذه المضادات الحيوية ، يجب الابتعاد عن الخمور والنبيذ والبيرة وتجنب أي شيء يحتوي على الكحول مثل غسول الفم أو شراب السعال.

يمكن أن يسبب تناول الكحول أثناء تناول هذه المضادات الحيوية تقلصات في البطن ، والغثيان ، والصداع ، والقيء ، وسرعة دقات القلب.

إذا شربت بالخطأ أثناء تناول المضادات الحيوية ، فستختفي الآثار الجانبية في غضون ساعات قليلة. ولكن إذا كنت تعاني من آثار جانبية شديدة بعد تناول المضادات الحيوية ، فعليك التماس العناية الطبية على الفور.

تشمل المضادات الحيوية الشائعة الأخرى التي لا ينبغي خلطها بالكحول ما يلي:

سلفاميثوكسازول تريميثوبريم: يستخدم المضاد الحيوي عادة لعلاج عدوى المسالك البولية أو التهابات الجلد.

سيفوتيتان: يستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية في الرئتين والجلد والعظام.

لينيزوليد: يستخدم الدواء لعلاج التهابات الجلد والالتهاب الرئوي والتفاعلات القوية مع البيرة وحتى المشروبات غير الكحولية مثل النبيذ الأحمر. يمكن أن يؤدي الشرب أثناء تناول لينيزوليد إلى ارتفاع ضغط الدم.

متى يمكنك أن تشرب بعد تناول المضادات الحيوية؟

يمكن للمرء أن يشرب بعد إزالة المضاد الحيوي من نظامك ، والذي عادة ما يكون بعد ثلاثة أيام من آخر جرعة.

لماذا يمنع شرب الكحول مع المضادات الحيوية؟

يقلل شرب الكحوليات من جهاز المناعة في الجسم. يصاحب الكحول عند مزجه بالمضادات الحيوية خطر القيء والإسهال والغثيان.

هل يمكن للكحول أن تجعل المضادات الحيوية أقل فعالية؟

على الرغم من أن استهلاك الكحول لن يؤثر بشكل مباشر على فعالية المضادات الحيوية. يمكن أن يستغرق شرب الكحول جسمك وقتًا أطول للتعافي من العدوى أو المرض الذي تعاني منه.

عندما تكون مريضًا ، يجب أن تكون رطبًا بشكل صحيح. ويمكن أن يكون الجفاف أحد الآثار الجانبية لشرب الكحول ، مما يجعل من الصعب عليك التعافي.

تمامًا مثل المضادات الحيوية ، يقوم الكبد بتفكيك الكحول قبل أن يخرج من الجسم. عندما يعمل الكبد بالفعل على محاربة العدوى ، يمكن أن يؤدي إضافة الكحول إلى زيادة العمل. يمكن أن يسبب أيضًا تسمم الكبد الناتج عن الأدوية (تورم الكبد).

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