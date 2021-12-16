طبيب البوابة: 5 أطعمة تحرق دهون البطن يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم. ما يأكله المرء في وجبة الإفطار يحدد الخيارات الغذائية التي يتخذها المرء على مدار اليوم. يمكن لنظام غذائي أكثر صحة خلال بقية اليوم أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة ولكن لا يمكن تحقيقه بمجرد طرح أو إضافة عنصر غذائي أو اثنين. المبادئ الأساسية لفقدان الوزن ؛ الأكل الصحي وممارسة الرياضة. يجب اتباعها بشكل صحيح حتى تكون النتائج مرضية وطويلة الأمد.

نظرًا لأننا نركز بشكل خاص على منطقة المعدة ، يجب توجيه مبادئ فقدان الوزن نحو البطن حتى يحدث فقدان الوزن المناسب. تعد إضافة البروتين والألياف إلى نظامك الغذائي وتقليل الكربوهيدرات أمرًا أساسيًا للحصول على بطن متناسب.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تحرق دهون البطن

خيارات الإفطار الأخرى التي ستساعدك على تحقيق هدفك في الحصول على جسم صحي ومناسب:

1. لبن الزبادي

أظهرت الدراسات كيف أن الأشخاص الذين كان تناولهم للزبادي أكثر تكرارا مقارنة بمن لم يدرجوه في نظامهم الغذائي فقدوا المزيد من الوزن وحافظوا على كتلة عضلية هزيلة. تسلط هذه الملاحظة الضوء على أهمية العناصر الغذائية مثل الكالسيوم لفقدان الوزن. الكميات المناسبة من الكالسيوم في النظام الغذائي لا تؤثر على العضلات ، فهي تساعد الجسم على الحفاظ على العضلات التي تساعد في حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون. الزبادي غني أيضًا بالبروتين ، وهو عنصر أساسي يساعد في التخلص من دهون الجسم. ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن زبادي الفاكهة يحتوي على الكثير من السكر ويجب استهلاك الخيارات الصحية مثل الزبادي اليوناني.

2. السميد

السميد غني بالألياف ويعد من الخيارات الغذائية الصحية لفقدان الوزن. كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون بشكل طبيعي ويساعد في إنتاج الكوليسترول الجيد لاحتوائه على دهون جيدة. الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته هو أنه يجب طهيه بزيت أقل حتى لا يتم إبطال الفوائد الغذائية بسبب الدهون الزائدة التي يمكن أن تتسلل.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تحرق دهون البطن

3. البيض

يعتبر البيض ، المليء بالعناصر الغذائية الأساسية وقليلة الكربوهيدرات أو الدهون ، الخيار الأمثل لوجبة الإفطار. ينصح بشدة بتناوله مخفوقة أو مسلوقة أو عجة بالخضروات لوجبة فطور قليلة الدسم ومشبعة. من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه بغض النظر عن مدى صحة خيار الإفطار ، يجب تنظيم السعرات الحرارية على النحو الواجب.

4. الشوفان

الشوفان متعدد الاستخدامات ويمكن دمجه مع الحليب لوجبة فطور صحية مليئة بالطاقة. يمكن أيضًا تناولها مع الزبادي أو الحليب البارد بعد تبريدها طوال الليل وإضافة فواكه من اختيارك يمكن أن يضيف المذاق الذي تتوق إليه. بالنسبة للحلاوة ، يعتبر العسل خيارًا جيدًا بدلاً من السكر.

5. العدس

العدس مصدر غني جدًا بالألياف. بالإضافة إلى الألياف الهضمية ، فهو يحتوي أيضًا على البروتين بكميات مناسبة ، مما يجعله خيارًا رائعًا للإفطار يساعد على إنقاص الوزن. يمكنك إضافة الخضار إلى الخليط حتى تصبح الوجبة صحية ومغذية ومشبعة أكثر.

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