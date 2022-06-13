طبيب البوابة: 5 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان إن اتباع نظام غذائي صحي متوازن ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب ، بل يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. ثبت أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض (المركبات التي تحمي الخلايا) من المؤكسدات (المركبات التي تسبب تلف الخلايا) والمركبات المضادة للالتهابات تساعد في الوقاية من السرطان.

فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة الصحية التي تمنع الإصابة بالسرطان:

طبيب البوابة: 5 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

1. الجوز

يُعتقد أن الجوز يبطئ من تطور سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والكلى بسبب عدد من المركبات التي يعتقد أنها تحمي من المرض ، حيث يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية. يتم استقلاب Pedunculagin ، وهو مركب موجود في الجوز إلى urolithins يرتبط Urolithins بمستقبلات هرمون الاستروجين ، مما يساعد على الوقاية من سرطان الثدي.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

2. البقول

تشمل البقول ، المعروفة أيضًا باسم البقوليات ، الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس. البقوليات غنية بالبروتين وقليلة الدهون. كما أنها غنية بالألياف غير القابلة للذوبان ، مما يساعد على الهضم وصحة الأمعاء. يمكن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق تناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

3. دقيق الشوفان

قد يساعد دقيق الشوفان، وهو أحد أنواع حبوب الإفطار البسيطة ، في الحماية من السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم. الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان ، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والأستروجين النباتي (مركبات نباتية لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب وسرطان الثدي) ، وكلها تساعد في الوقاية من السرطان .

طبيب البوابة: 5 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

4. البروكلي

لطالما ارتبط البروكلي ، إلى جانب أبناء عمومته القرنبيط ، والملفوف ، وبراعم بروكسل ، واللفت ، والكرنب الأخضر - بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. إنه أغنى مصدر للسلفورافان ، وهو جزيء مقاوم للسرطان. يمكن أيضًا العثور على خصائص قمع الأورام في البروكلي وبراعم البروكسل.

طبيب البوابة: 5 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

5. الطماطم

غالبًا ما تكون كمية اللايكوبين - الكاروتينويد المضاد للسرطان والذي يحول الطماطم إلى اللون الأحمر - في الأطعمة المصنعة مثل عصير الطماطم والبيتزا وصلصة المعكرونة أعلى بكثير من الأطعمة الطازجة. يساعد الطهي على إطلاق المزيد من الليكوبين ، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون. عند تناول الطماطم المطبوخة ، قم بإقرانها بالدهون الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات أو زيت الزيتون لمساعدة الجسم على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا