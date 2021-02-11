طبيب البوابة: 5 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن

لا شك أن الأكل متعة، ولكن الإفراط في الأكل له عواقب وخيمة، خاصةً إذا كنت تخشى زيادة الوزن. فكل السعرات الحرارية الزائدة التي نستهلكها في اليوم يتم تخزين على شكل دهون.

لهذا السبب من الأهمية بمكان أن تكون مدركًا لما تأكله ومقدار ما تأكله. من المثير للدهشة أن هناك بعض المواد الغذائية التي يمكنك الاستمرار في ملء طبقك بها دون الخوف من زيادة الوزن. هذه عناصر غذائية منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالألياف التي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالشبع. كما أنها محملة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تحافظ على عمل نظامك الداخلي وتدعم فقدان الوزن.

الجزر

الجزر مصدر غني بفيتامين أ ، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العيون والرؤية. هذا الطعام الشتوي الخارق متعدد الاستعمالات للغاية ويمكن تحويله إلى أطباق حلوة ومالحة مختلفة. غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية ، لا يوجد شيء أفضل من هذه الخضار عندما تكون مهمتك هي الحفاظ على وزن صحي. اصنع السلطات ، أو العصائر ، أو الحساء ، أو جرب بعض الحلويات مع شراب القيقب ، فهناك الكثير من الوصفات التي يمكنك تجربتها.

السبانخ

السبانخ هي أيضًا خضروات شهيرة هذا الموسم. تحتوي الخضار الخضراء الداكنة على الحديد والزنك والمغنيسيوم وفيتامين ك وفيتامين أ. وهي منخفضة السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالشبع. يمكن أن تساعد في تعزيز الشبع وتقوية المناعة. أضفها إلى العجة أو في سلطة، كلاهما سيكون مذاقًا جيدًا. أفضل جزء هو أن الأوراق الخضراء غنية بالحديد وحمض الفوليك، والمواد المغذية اللازمة لبشرة جيدة ، وشعر ، ولصنع الهيموجلوبين.

العدس الأخضر

يحتوي الدال أو العدس الأخضر على الكثير من الألياف والبروتين ، مما يجعله مثاليًا لمراقبي الوزن. كما أنه يحتوي على حمض الفوليك والمنغنيز وفيتامين ب 1 والفوسفور والحديد والنحاس والبوتاسيوم والزنك ، مما يجعله جيدًا للبشرة والجهاز الهضمي والأمراض المزمنة الأخرى.

الفشار

نعم الفشار! تقدم نواة الذرة المنتفخة وجبة خفيفة ممتازة لإنقاص الوزن وهناك أبحاث تدعم هذا الادعاء. يحتوي الفشار المطبوخ في الهواء على 30 سعرًا حراريًا فقط لكل كوب وهو محمل بالبوليفينول، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب. يمكن أن تمنع الألياف غير القابلة للذوبان فيها نمو الخلايا السرطانية، وتحافظ على الجهاز الهضمي تحت السيطرة وتمنع الإمساك.

التفاح

يدعم التفاح خسارة الوزن بعدة طرق. رائحته تساعد على الشعور بالشبع ويمنع نوبات اشتهاء السكر . التفاح الأحمر يحمل العديد من المغذيات مثل فيتامين ج، وفيتامين ك، والبوتاسيوم التي تسرع الايض والحرق، وتساعد على خسارة الوزن. التفاح وزبدة الفستق خيار صحي رائع لوجبة خفيفة مشبعة ومريحة.

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