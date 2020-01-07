طبيب البوابة: 5 أنماط غريبة لانقاص الوزن

خلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت أنظمة غذائية مختلفة تهدف الى فقدان الوزن. لقد تغيرت الأنظمة الغذائية التقليدية وظهرت بدلا منها أنماط غريبة تعالوا نتعرف على ابرزها:

حمية طعام الطفل

الفكرة الأساسية من هذا النظام الغذائي هو تناول سعرات حرارية أقل. حيث يستبدل الناس وجباتهم بأغذية الأطفال أو يستخدمونها كوجبة خفيفة. ولكن هذا يعني أنه عليك أن تستهلك الكثير من علب طعام الأطفال.

عصير الخضار

النظام الغذائي الذي يعتمد على العصير هو نظام غذائي لا يتضمن أي أطعمة صلبة ويتكون من عصائر من الخضار والفواكه. هذه العصائر المنظفة يمكن أن تكون مقيدة للغاية فيما يتعلق بالسعرات الحرارية. نظرًا لوجود كمية أقل من السعرات الحرارية ، قد يؤدي هذا التطهير إلى فقدان الوزن ولكن النتائج لا يمكن أن تكون أبدية لأنه لا يمكنك البقاء على قيد الحياة بدون سعرات حرارية.

الأكل أمام المرآة

إن رؤية نفسك أثناء تناول الطعام أمر غريب تمامًا. ومع ذلك ، فإن النظرية الكامنة وراء هذا الاتجاه هي أنه عندما نستهلك الطعام أمام المرآة ، فإنه سيجعلنا أكثر وعياً ويؤدي إلى استهلاك كميات أقل من الطعام.

الأكل في اطباق لونها ازرق داكن

النظرية الكامنة وراء هذا الاتجاه المتمركز حول اللون هي أن تناول الطعام في طبق أزرق غامق يقلل من شهيتك. سوف تستهلك كمية أكبر من الطعام عندما تكون الاطباق ذات لون فاتح. السبب المحتمل هو أن جزء الطعام يبدو أكبر على طبق داكن اللون مقارنة مع الطبق فاتح اللون.

الحمية الغذائية النيئة

هذه الحمية تعتمد على تناول الأطعمة النيئة وغير المطبوخة مثل الخضار. ويجب ان تكون هذه الأطعمة عضوية.