طبيب البوابة: 5 تمارين ممتعة وسهلة للاسترخاء للأطفال

سواء كان ذلك جدالًا بين الأشقاء أو ضغوطاً من المدرسة ، يمكن لأطفالنا أن يجدوا أنفسهم في مواجهة مشاعر كبيرة...
في حين أن هذا الموقف قد يكون مزعجًا بالنسبة لك ، تخيل مدى صعوبة ذلك بالنسبة لشخص لا يعرف كيفية التعامل معه.
فاقم فيروس كورونا المستمر الوضع بالنسبة للأطفال. خلال هذه الأوقات الصعبة ، تعد تمارين التنفس من أكثر الاستراتيجيات فعالية لتهدئة الأطفال وتقوية رئتيهم في نفس الوقت.
يقدم لك طبيب البوابة 5 تمارين سهلة للتنفس العميق لأطفالك:
نصيحة: قم بإجراء التمارين معهم لجعلها أكثر متعة
- شم الزهور
أخبر أطفالك أنه يجب عليهم تخيل شم رائحة زهرة بعمق من خلال أنوفهم ومن خلال الفم. تعتبر رائحة الزهور من أسهل التمارين التي يمكن إتقانها ونقطة انطلاق سهلة لطفلك.
- نفس الارنب
تمامًا مثل الأرنب الصغير في الحديقة ، اطلب من طفلك أن يأخذ ثلاثة أنفاس سريعة حيث يشم من أنفه متبوعًا بزفير طويل من خلال الفم.
- النفخ على الشموع
اطلب من طفلك أن يتخيل نفخ شمعة على كعكة عيد ميلاده. يمكنك حتى الاحتفاظ ببعض الشموع الحقيقية لهذا النشاط. اطلب منهم نفخها بقوة من خلال الفم.
- نفخ الفقاعات
لتعليم أطفالك كيفية التنفس بهدوء ، يمكنك أن تعطيهم مثال الفقاعة. ذكّرهم كيف يحتاجون إلى النفخ بهدوء للحصول على فقاعة كبيرة لطيفة. شجعهم على فعل الشيء نفسه.
- شم الزهرة وإطفاء شمعة
اطلب من طفلك أن يتظاهر بأن لديه زهرة في إحدى يديه وشمعة في اليد الأخرى. الخطوة الأولى هي شم الزهرة بقوة من خلال الأنف. بعد ذلك ، اطلب من الطفل الزفير وإطفاء الشمعة من ناحية أخرى.
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