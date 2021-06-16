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طبيب البوابة: 5 تمارين ممتعة وسهلة للاسترخاء للأطفال

منشور 16 حزيران / يونيو 2021 - 05:16
طبيب البوابة: 5 تمارين ممتعة وسهلة للاسترخاء للأطفال

سواء كان ذلك جدالًا بين الأشقاء أو ضغوطاً من المدرسة ، يمكن لأطفالنا أن يجدوا أنفسهم في مواجهة مشاعر كبيرة...

في حين أن هذا الموقف قد يكون مزعجًا بالنسبة لك ، تخيل مدى صعوبة ذلك بالنسبة لشخص لا يعرف كيفية التعامل معه.

فاقم فيروس كورونا المستمر الوضع بالنسبة للأطفال. خلال هذه الأوقات الصعبة ، تعد تمارين التنفس من أكثر الاستراتيجيات فعالية لتهدئة الأطفال وتقوية رئتيهم في نفس الوقت.

يقدم لك طبيب البوابة 5 تمارين سهلة للتنفس العميق لأطفالك:

نصيحة: قم بإجراء التمارين معهم لجعلها أكثر متعة

  • شم الزهور

أخبر أطفالك أنه يجب عليهم تخيل شم رائحة زهرة بعمق من خلال أنوفهم ومن خلال الفم. تعتبر رائحة الزهور من أسهل التمارين التي يمكن إتقانها ونقطة انطلاق سهلة لطفلك.

  • نفس الارنب

تمامًا مثل الأرنب الصغير في الحديقة ، اطلب من طفلك أن يأخذ ثلاثة أنفاس سريعة حيث يشم من أنفه متبوعًا بزفير طويل من خلال الفم.

  • النفخ على الشموع

اطلب من طفلك أن يتخيل نفخ شمعة على كعكة عيد ميلاده. يمكنك حتى الاحتفاظ ببعض الشموع الحقيقية لهذا النشاط. اطلب منهم نفخها بقوة من خلال الفم.

  • نفخ الفقاعات

لتعليم أطفالك كيفية التنفس بهدوء ، يمكنك أن تعطيهم مثال الفقاعة. ذكّرهم كيف يحتاجون إلى النفخ بهدوء للحصول على فقاعة كبيرة لطيفة. شجعهم على فعل الشيء نفسه.

  • شم الزهرة وإطفاء شمعة

اطلب من طفلك أن يتظاهر بأن لديه زهرة في إحدى يديه وشمعة في اليد الأخرى. الخطوة الأولى هي شم الزهرة بقوة من خلال الأنف. بعد ذلك ، اطلب من الطفل الزفير وإطفاء الشمعة من ناحية أخرى.

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