طبيب البوابة: 5 تمارين ممتعة وسهلة للاسترخاء للأطفال

سواء كان ذلك جدالًا بين الأشقاء أو ضغوطاً من المدرسة ، يمكن لأطفالنا أن يجدوا أنفسهم في مواجهة مشاعر كبيرة...

في حين أن هذا الموقف قد يكون مزعجًا بالنسبة لك ، تخيل مدى صعوبة ذلك بالنسبة لشخص لا يعرف كيفية التعامل معه.

فاقم فيروس كورونا المستمر الوضع بالنسبة للأطفال. خلال هذه الأوقات الصعبة ، تعد تمارين التنفس من أكثر الاستراتيجيات فعالية لتهدئة الأطفال وتقوية رئتيهم في نفس الوقت.

يقدم لك طبيب البوابة 5 تمارين سهلة للتنفس العميق لأطفالك:

نصيحة: قم بإجراء التمارين معهم لجعلها أكثر متعة

شم الزهور

أخبر أطفالك أنه يجب عليهم تخيل شم رائحة زهرة بعمق من خلال أنوفهم ومن خلال الفم. تعتبر رائحة الزهور من أسهل التمارين التي يمكن إتقانها ونقطة انطلاق سهلة لطفلك.

نفس الارنب

تمامًا مثل الأرنب الصغير في الحديقة ، اطلب من طفلك أن يأخذ ثلاثة أنفاس سريعة حيث يشم من أنفه متبوعًا بزفير طويل من خلال الفم.

النفخ على الشموع

اطلب من طفلك أن يتخيل نفخ شمعة على كعكة عيد ميلاده. يمكنك حتى الاحتفاظ ببعض الشموع الحقيقية لهذا النشاط. اطلب منهم نفخها بقوة من خلال الفم.

نفخ الفقاعات

لتعليم أطفالك كيفية التنفس بهدوء ، يمكنك أن تعطيهم مثال الفقاعة. ذكّرهم كيف يحتاجون إلى النفخ بهدوء للحصول على فقاعة كبيرة لطيفة. شجعهم على فعل الشيء نفسه.

شم الزهرة وإطفاء شمعة

اطلب من طفلك أن يتظاهر بأن لديه زهرة في إحدى يديه وشمعة في اليد الأخرى. الخطوة الأولى هي شم الزهرة بقوة من خلال الأنف. بعد ذلك ، اطلب من الطفل الزفير وإطفاء الشمعة من ناحية أخرى.

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