طبيب البوابة: 5 توابل يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن

لا تضيف الأعشاب والتوابل النكهات والرائحة إلى وجبتك فحسب ، بل إنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك وتساعد أيضًا في إنقاص الوزن...

مطابخنا مليئة بأنواع مختلفة من الأعشاب والتوابل، علينا فقط استخدامها بكفاءة لتعزيز التمثيل الغذائي وتسريع عملية حرق الدهون. يمكن أن تساعد بعض الأعشاب أيضًا في محاربة الرغبة الشديدة ومنع المضغ غير الصحي. إليك 5 أعشاب يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو نوع من التوابل المنزلية الشائعة ، مشتق من الفاكهة المجففة من Piper nigrum ، وهي كرمة مزهرة موطنها الهند. تحتوي هذه التوابل على مادة البيبيرين المسؤولة عن معظم فوائدها الصحية. يمكن أن يساعد التأثير الحراري للتوابل في تحسين الأداء الأيضي ومنع تراكم الدهون في الجسم. يمكن أن يساعدك أيضًا على حرق الدهون بسرعة وزيادة الشعور بالشبع. يمكنك إما مضغ الفلفل الأسود مباشرة أو صنع شاي الفلفل الأسود لجني فوائد هذه التوابل.

الفلفل الحار

يُضاف الفلفل الحار بشكل شائع إلى الطعام لجعله حارًا ، ويمكن أن يساعد أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي وزيادة عملية حرق الدهون. تحصل هذه التوابل الشائعة على حرارتها من مركب يسمى الكابسيسين. قد يساعد هذا المركب أيضًا في قمع شهيتك وتعزيز فقدان الوزن. وفقًا لدراسة صغيرة ، فإن تناول مكمل الكابسيسين يزيد من مستويات الشبع ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية. يمكنك إضافة فلفل حريف إلى طعامك أو تناول ملعقة صغيرة منه قبل كل وجبة.

القرفة

القرفة من التوابل العطرية التي يتم الحصول عليها من اللحاء الداخلي للأشجار من جنس القرفة. هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة ، ويمكن أن تساعد في قمع الجوع وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية. أظهرت هذه التوابل أيضًا أنها تقلل من بعض الآثار السيئة لتناول الأطعمة الغنية بالدهون. يمكن أن يساعد تأثيره على مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا على إنقاص الوزن والحفاظ على الصحة العامة. رش القليل من القرفة فوق دقيق الشوفان أو الجبن لزيادة عملية حرق الدهون.

بذور الحلبة

بذور الحلبة المعروفة أيضًا باسم ميثي دانا لها نكهة قوية وهي تنتمي إلى عائلة البقوليات. تحتوي البذور الصفراء على 45 في المائة من الألياف (معظمها غير قابلة للذوبان) يمكن أن تساعد في إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات والدهون ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وفقًا لدراسة صغيرة أجريت على 18 شخصًا ، فإن تناول 8 جرامات من ألياف الحلبة يوميًا يزيد من الشعور بالشبع ويقلل الجوع. يمكنك نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء الدافئ طوال الليل وشربها في الصباح أو إضافة البذور إلى طعامك.

الكركم

الكركم هو نوع من التوابل الذهبية التي تضفي على الطعام لونًا أصفر حيويًا. لكنها محملة أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تدعم فقدان الوزن. يحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب مهم موجود في التوابل الصفراء المسؤول عن فوائده الصحية القوية. يُعرف الكركمين بخصائصه في حرق الدهون والتي قد يحتاجها المرء لتسريع عملية إنقاص الوزن. وفقًا لدراسة مراجعة ، كشف 1600 شخص أن تناول الكركمين يمكن أن يساعد في تقليل الوزن ومحيط الخصر.

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