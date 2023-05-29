البوابة - الحيض ، المعروف باسم الدورة الشهرية ، هو عملية طبيعية ترتبط بالعديد من المحرمات والمعتقدات الثقافية. ولكنه ببساطة شديدة مجرد نزيف مهبلي طبيعي يحدث كجزء من الدورة الشهرية للمرأة. كل شهر ، يستعد الجسم للحمل. فإذا لم يحدث الحمل ، فإن أجزاء من بطانة الرحم تتساقط، وتحمل معها الدم والأنسجة.

ولكن للأسف هناك العديد من المفاهيم الخاطئة والخرافات التي تدور حول الدورة وأغلبها تم توارثها دون وجود دراسات أو أدلة علمية. ولكن في هذا المقال لدينا أدلة علمية ستدحض هذه الخرافات أو المعتقدات. لذلك من المهم إنهاء وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بالحيض ووضع الحقائق في نصابها الصحيح، حتى لا تخجل الفتيات من موضوع الدورة.

طبيب البوابة: 5 خرافات وحقائق عن الدورة الشهرية

خرافة #1 : يجب أن تستمر الدورة الشهرية لمدة أسبوع واحد كل شهر



الحقيقة: يعتبر المتوسط من 3 - 7 أيام أو أسبوع واحد على الأكثر كل شهر. ومع ذلك هناك العديد من النساء اللاتي ينزفن لمدة 10 أيام وأخريات لمدة يومين فقط مباشرة من (الدورة الأولى) وهن يتمتعن بصحة جيدة ويمكنهن إنجاب أطفال أصحاء دون أي مضاعفات. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل مثل العمر ومستوى التوتر وعادات الأكل والنظام الغذائي ونمط الحياة وما إلى ذلك على مدة النزيف في دورات مختلفة. لذلك لا تقلقي إذا نزفت بين 2-10 أيام خلال الدورة.



خرافة #2: المرأة تنزف دماً قذراً أثناء الحيض



الحقيقة: هذا اعتقاد خاطئ. تعد الدورة جزءًا من دورة الجهاز التناسلي الذي يهيئ جسم المرأة للحمل كل شهر. إن دم الدورة الشهرية ليس سوى نسيج البطانة الداخلية للرحم التي تتطور لإعداد جسد المرأة للحمل. وإذا لم يحدث الحمل في ذلك الشهر ، فإن هذه البطانة تتحلل وتخرج على شكل دم وأنسجة. ولذلك فأن دم الدورة نقي مثل الدورة الدموية في جسمك. كما إن تغير اللون وتكتله له أسباب علمية أثناء مرتبطة بطبيعة بطانة الرحم.



خرافة #3: دورة الحيض الصحي 28 يوم



الحقيقة: تعتبر الـ 28 يومًا هي مجرد فترة زمنية صحية بين الدورات المتتالية. وهذا لا يعني أن دورة الـ 28 يومًا فقط هي الدورة الصحية. كل امرأة فريدة وكذلك دورتها الشهرية. من الطبيعي تمامًا أن تستمر الدورة من 21 إلى 35 يومًا للبالغين و 21 و 45 يومًا للمراهقين. لذا لا تقلقي إذا لم تكن دورتك الشهرية 28 يومًا بالضبط! يمكن أن تؤثر العديد من الأشياء مثل المشاعر ، والسفر ، وبعض الأدوية ، والتغيير المفاجئ في الوزن وأسلوب الحياة الغذائي على مدة الدورة الشهرية

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خرافة #4: أعراض الدورة الشهرية ليست حقيقية



الحقيقة: أعراض الدورة الشهرية حقيقية بالتأكيد ويمكن أن تحدث قبل أسبوع أو أسبوعين من الدورة الشهرية. فالدورة الشهرية ليست سوى رد فعل الجسم على الحالة الهرمونية المتغيرة بسرعة في الدورة الشهرية. أكثر من 70٪ من النساء يعانين من الانتفاخ ، والصداع ، وتقلب المزاج ، ونوبات الغضب ، ونوبات البكاء ، والتهيج ، وما إلى ذلك. وأكثر الأعراض شيوعًا هي التعب ، والتشنجات ، والصداع. وهي حالة طبيعية، ولكن إذا كانت أعراض الدورة الشهرية شديدة وتتعارض مع روتينك اليومي ، فمن المؤكد أنها تحتاجين إلى عناية طبية.



خرافة #5: الدورات الشهرية مصحوبة ببعض الآلام



الحقيقة: كثير من الأمهات يخبرن بناتهن بأن الدورة ستسبب بعض الألم ، وهو أمر طبيعي. لذا الحل هو اخذ قسطًا من الراحة ، واستخدم كيس الماء الساخن. لكن هذه ليست الحقيقة. يمكن أن تسبب الدورات قدرًا من الانزعاج لفترة قصيرة جدًا من الوقت. الدورة الشهرية هي عملية فسيولوجية يجب أن تكون سلسة مثل التنفس والتبول والتغوط وما إلى ذلك والتي لا ترتبط بالألم. ولكن إذا كنت تضطرين الى تناول مسكنات الألم أو التغيب عن مدرستك أو كليتك أو مكتبك فهذا يعني بأنك بالتأكيد تعانين من مشكلة صحية أخرى.

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