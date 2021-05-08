طبيب البوابة: 5 طرق بسيطة لفقدان وزن الماء

عندما تجد صعوبة في اقفال أزرار سروال الجينز أو الفستان فجاءة فقد يكون هذا مؤشراً على انك تعاني من احتباس السوائل والانتفاخ. في بعض الأحيان، قد يكون ذلك بسبب الغازات أو زيادة مؤقتة في وزن الماء...

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من الطبيعي تمامًا أن تشهد أجسامنا تقلبات في الوزن. في معظم الحالات ، يكون السبب الأكبر لوزن الماء هو الإفراط في استهلاك الملح. تنظم الكليتان مقدار ما يحافظ عليه جسمك أو يخرجه. إن تناول نظام غذائي غني بالملح يجعل كليتك تتراجع عن الماء لتخفيف مستوى الملح المرتفع.

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية والدورة الشهرية إلى الانتفاخ أيضًا. فيما يلي 5 طرق سهلة للتخلص من وزن الماء:

تحرك

يمكن أن تجعلك ممارسة الرياضة تشعر بالراحة ، وتؤدي إلى إزعاجك وتطرد وزن الماء. ممارسة الرياضة تجعلك تعرق ، والتعرق يساعد على التخلص من الماء من جسمك.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة مليئة بالملح والملح كما نعلم جميعًا هو السبب في زيادة وزن الماء. وبالتالي ، من الأفضل الحد من استهلاكك للأطعمة المصنعة. ستندهش من معرفة أن ثلاثة أرباع كمية الملح التي تتناولها تأتي من الأطعمة المصنعة.



تناول المزيد من البوتاسيوم

يتوازن الصوديوم والبوتاسيوم مع بعضهما البعض. البوتاسيوم مهم أيضًا لتنظيم ضغط الدم. البوتاسيوم هو أحد العناصر الغذائية التي لا يحصل الناس على ما يكفي منها. يمكنك زيادة تناول الفواكه والخضروات للحفاظ على مستويات البوتاسيوم في الجسم.

تناول المزيد من ماء جوز الهند والبروكلي والبطاطا الحلوة واليقطين والبرتقال والفواكه المجففة مثل الخوخ والزبيب والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

أضف المغنيسيوم

المغنيسيوم هو إلكتروليت يساعد في تنظيم توازن السوائل في جسمك. قم بتضمين الأفوكادو والخضروات الورقية واللوز والفاصوليا في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على مستويات المغنيسيوم.

تناول المزيد من الماء

يساعد استهلاك الماء على تخفيف الصوديوم في الجسم. ستندهش من معرفة أن الشعور بالعطش هو أول علامة على الإصابة بالجفاف. لذلك ، اشرب الماء حتى قبل أن تشعر بالعطش.

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