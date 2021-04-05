طبيب البوابة: 4 طرق لمراقبة تقدم فقدان الوزن بدون ميزان

القفز على الميزان ثلاث مرات في اليوم هو عادة شائعة لمن يحاولون التخلص من الكيلوجرامات الزائدة. ومع ذلك ، إذا كنت قد بدأت للتو في رحلة إنقاص الوزن ، فقد لا يكون الميزان وسيلة مثالية لتتبع تقدمك...

يعتبر فقدان الوزن أكثر بكثير من مجرد إسقاط أرقام على الميزان. في الواقع ، الميزان أفضل في مساعدتك على التحكم في الوزن بدلاً من فقدانه. هناك الكثير من التغييرات التي تحدث في جسمك عند ممارسة الرياضة يوميًا والتحول إلى عادات الأكل الصحية. هذه التغييرات هي أفضل لتتبع فقدان الوزن والأهداف الصحية.

فيما يلي بعض الطرق الأخرى لتتبع تقدمك دون القفز على الميزان:

استخدم شريط قياس

اختر الطريقة القديمة لتتبع تقدمك عن طريق قياس نفسك بمساعدة شريط قياس. يمكن أن يساعد ذلك في التتبع الدقيق للمكان الذي تفقد منه الدهون. في البداية ، قد لا ترى تغييرات في الرقم على مقياس الوزن. يمنحك شريط القياس الرقم الدقيق وهو أفضل خيار لتتبع تقدمك إذا كنت تحاول تقليل البقعة أو التركيز على جزء معين من جسمك.

قياس نسبة الدهون في الجسم

هناك فرق بين خسارة الوزن والدهون. فقدان الدهون أهم بكثير من فقدان الوزن. يمكن تتبع كمية الدهون التي تفقدها بسهولة باستخدام أجهزة قياس الدهون. مجرد قرصة صغيرة يمكن أن تخبرك قليلاً عن تقدمك في فقدان الدهون. تساعد قياسات Skinfold على تقدير نسبة الدهون في الجسم بناءً على كمية الدهون الموجودة تحت الجلد. إنه أكثر دقة من الميزان.

التقط بعض الصور

في بعض الأحيان ، من خلال النظر إلى المرآة ، من الصعب رؤية التغييرات في جسمك. يمكن أن يساعدك التقاط الصور ومقارنتها بصورك السابقة في رؤية الفرق. من أجل الدقة ، قم بارتداء نفس الملابس ، والوقوف في نفس الوضع وفي نفس المكان. هذا من شأنه أن يبقيك متحمسًا ويساعدك على رؤية التغييرات التي تحدث في جسمك. حاول القيام بذلك كل أسبوع.

اختبر لياقتك

لا ينبغي أن يكون فقدان الوزن هو جدول أعمالك فقط. الحصول على لياقة بدنية وصحة أفضل هو نهج أفضل. عند محاولة خسارة بعض الكيلوغرامات ، اختبر مستوى لياقتك لتتبع تقدمك. ارفع المزيد من الوزن ، وقم بالمشي ميلا إضافيا ، وأضف مجموعة أخرى إلى التمرين. إذا كنت قادرًا على القيام بها بسهولة ، فهذا يعني أنك تحرز تقدمًا وتصبح أكثر لياقة.

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