طبيب البوابة: 50% من مرضى كورونا يفقدون الرائحة أظهر بحث أولي من السويد أن حوالي 50 في المائة من المصابين بفيروس كوفيد -19 خلال الموجة الأولى من العدوى في عام 2020 قد يكونوا أكثر عرضة لتغيرات طويلة الأمد وحتى دائمة في حاسة الشم.

منذ الأيام الأولى للوباء، ظهر الفقدان المفاجئ للرائحة أو الإدراك الخاطئ أو اضطراب للروائح كأحد الأعراض الأكثر شيوعاً للكوفيد-19. وبينما يتعافى بعض الناس ، فإن حاسة الشم لدى البعض لا تعود إلى طبيعتها تمامًا.

طبيب البوابة: 50% من مرضى كورونا يفقدون الرائحة

الدراسة

للبحث، أجرى العلماء في معهد كارولينسكا في ستوكهولم اختبارات شاملة على 100 فرد أصيبوا بكوفيد-19 في الموجة الأولى من العدوى في عام 2020 ، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

أظهرت نتائج الدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران أنه بعد 18 شهرًا من التعافي من كوفيد-19 ، فقد 4 في المائة من الناس حاسة الشم تمامًا.

ومع ذلك ، كان لدى ثلثهم قدرة منخفضة على اكتشاف الروائح ، واشتكى نصفهم تقريبًا من باروسميا - اضطراب حاسة الشم.

طبيب البوابة: 50% من مرضى كورونا يفقدون الرائحة

النتيجة

وخلص الفريق إلى أن 65 في المائة من الذين تعافوا من كوفيد-19 أظهروا إما فقدان حاسة الشم أو انخفاض حاسة الشم أو اضطراب في الحواس بعد 18 شهرًا من الإصابة ، مقارنة بـ 20 في المائة ممن لم يصابوا بالفيروس.

وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق كانت أقل من النصف مع متحور أوميكرون مقارنة مع متحور دلتا.

طبيب البوابة: 50% من مرضى كورونا يفقدون الرائحة

ونقل عن يوهان لوندستروم ، الذي قاد البحث في معهد كارولينسكا، قوله إنه لا توجد بيانات موثوقة تثبت أن أوميكرون أقل خطورة على نظام حاسة الشم.

وقال لوندستروم إن النقص الحاد في حاسة الشم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الاكتئاب وتغيير في العادات الغذائية، الامر الذي يؤدي غالبًا إلى الأسوأ ، مثل زيادة الوزن. وقال: "عندما لا تستطيع الشم ، كل ما يمكنك الشعور به هو صفات التذوق الخمس الأساسية ، حاسة اللمس والتوابل". واضاف، "دون وعي ، يبدأ الناس في إضافة المزيد من السكر والدهون أو لديهم رغبة متزايدة في تناول الطعام المقلي من أجل قوامه ، كل ذلك للحصول على بعض المتعة من الأكل."

وصرح لوندستروم أنه يمكن للناس الحصول على المساعدة من خلال القيام بالتدريب على حاسة الشم. وقال: "قد لا يستعيدون 100 في المائة من أدائهم السابق ، لكن معظمهم ، بالتدريب ، سيعودون إلى نقطة حيث لا تؤثر فيها حاسة الشم لديهم على حياتهم".

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