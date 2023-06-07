البوابة - يحتوي البيض على العديد مغذيات صحية متنوعة، ويعد أيضاً أحد المكونات الأساسية على مائدة الفطور، يحبه الكبار والصغار، ويتفنن في طهيه الجميع، البعض يحبه مسلوقاً والبعض الأخر مقلياً أو حتى مخبوزاً. ولكن هل فكرت يوماً ما إذا كانت طريقتك المفضلة صحية! فأنت تتناول البيض لفوائده الصحية، فهل تحصل عليها بالفعل أم أنك تضر بصحتك؟ تعالوا نتعرف على الطرق غير الصحية لطهي البيض والطرق الصحية أكثر للاستفادة منه ومن فوائده.

طبيب البوابة: 5 طرق غير صحية لطهي البيض

الطرق غير الصحية لطهي البيض:

1. البيض المقلي. قلي البيض بالزبدة أو الزيت. عندما تقلى البيض بالزبدة أو الزيت ، فإنك تضيف الكثير من الدهون المتحولة غير الصحية وغير الصحية إلى وجبة الإفطار. الخيار الأفضل هو طهي البيض في مقلاة غير لاصقة مع القليل من الماء أو رذاذ الطهي.

2. إضافة الجبن إلى البيض. الجبن لذيذ ، لكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية. إذا كنت ستضيف الجبن إلى البيض ، فافعل ذلك باعتدال.

3. إضافة اللحم المقدد أو النقانق. اللحم لمقدد والنقانق كلاهما يحتويان على نسبة عالية من الدهون المشبعة غير الصحية والصوديوم. إذا كنت ستأكل اللحم المقدد أو النقانق مع البيض المقلي، فحاول أن تقتصر على شريحة أو شريحتين.

4. إغراق البيض في شراب سكري. يعتبر شراب السكر مصدرًا رئيسيًا للسكر المضاف في النظام الغذائي الأمريكي. إذا كنت ستضيف الشراب إلى البيض ، فافعل ذلك باعتدال.

5. طهي البيض أكثر من اللازم. البيض المطبوخ بشكل مفرط قاسي ومطاطي غير صحي بل وقد يسبب مشاكل الهضم والغازات الشديدة. أفضل طريقة لطهي البيض هي طهيه حتى ينضج من 6- 8 دقيقة.



طبيب البوابة: 5 طرق غير صحية لطهي البيض

الطرق الصحية لطهي البيض:

1. البيض المخفوق. لصنع البيض المخفوق ، اخفقي البيض والحليب والملح والفلفل معًا. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضيفي القليل من رذاذ الطهي. يُسكب مزيج البيض في المقلاة ويُطهى مع التحريك باستمرار حتى يتماسك البيض.



2. الأومليت. لعمل عجة ، اخفقي البيض والحليب والملح والفلفل معًا. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضيفي القليل من رذاذ الطهي. يُسكب مزيج البيض في المقلاة ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى يتماسك البيض. اطوي الأومليت إلى نصفين وقدميه.



3. البيض المسلوق. لسلق البيض ، قم بغلي وعاء من الماء. يُضاف البيض بعناية إلى الماء المغلي ويُطهى لمدة 6-8 دقائق. أخرج البيض من الماء المغلي واغمره على الفور في الماء المثلج لإيقاف عملية الطهي. قشر البيض وقدميه.



4. بيض مسلوق في الماء ، أحضر قدرًا من الماء على نار هادئة. اكسر البيض في وعاء صغير وادخله برفق في الماء المغلي. اطهِ البيض لمدة 3-4 دقائق ، أو حتى ينضج البياض ويظل الصفار سائلاً. أخرج البيض من الماء بملعقة مثقوبة وقدميها.

هذه فقط بعض الطرق الصحية لطهي البيض. هناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة ، لذا ابحث عن طريقة تستمتع بها وتتناسب مع خطة الأكل الصحي الخاصة بك.

طبيب البوابة: 5 طرق غير صحية لطهي البيض

البيض غذاء مغذي وله العديد من الفوائد الصحية. فيما يلي بعض الفوائد الصحية للبيض:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين. البيض مصدر كبير للبروتين الضروري لنمو العضلات وإصلاحها. بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 6 غرامات من البروتين.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن. يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين ب 12 والسيلينيوم والكولين.

يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول. قد يساعد البيض في تحسين مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة الكوليسترول (الجيد) وخفض الكوليسترول (الضار).

يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. أظهرت الدراسات أن تناول البيض قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في تحسين صحة العين. يعتبر البيض مصدرًا جيدًا لمادة اللوتين والزياكسانثين ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحماية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

يساعد في تعزيز الوظيفة الإدراكية. البيض مصدر جيد للكولين ، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ ووظيفته.

يساعد في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعد البيض على الشعور بالشبع، مما قد يساعد على تناول كميات أقل وفقدان الوزن.



بشكل عام ، البيض غذاء صحي ومغذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول. إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول ، فقد ترغب في الحد من تناول البيض.

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