طبيب البوابة: 5 طرق لتقوية الذاكرة من الايورفيدا هل يتعين عليك الاستعداد لامتحان مهم ولكنك تخشى وجود مشكلة في الذاكرة؟ أو هل أنت شخص بالغ يبدو أنه ينسى الأشياء بين الحين والآخر - سواء كان تاريخ موعد مهم أو تعليمات كنت قد أومأت بها إلى الوراء أو المكان الذي تركت فيه هاتفك آخر مرة.

النسيان في بعض الأحيان ليس مشكلة كبيرة ويمكن أن يحدث مع أي شخص. ومع ذلك ، إذا كانت حالات النسيان أو عدم القدرة على الحفظ واضحة للغاية وفي كثير من الأحيان ، فقد ترغب في استشارة طبيبك.

ثبت أيضًا أن الأيورفيدا تساعد في تحسين مشاكل الذاكرة ، وتشتيت الانتباه ، وتنكس الدماغ. جرب هذه النصائح والحيل الايورفيدا لتصبح أكثر تركيزًا وتركيزًا وثقة بالنفس.

طبيب البوابة: 5 طرق لتقوية الذاكرة من الايورفيدا

تناول هذه الأطعمة لتحفيز الدماغ

تمامًا كما يحتاج جسمك إلى التغذية ، يحتاج عقلك أيضًا إلى البقاء بصحة جيدة والعمل بشكل صحيح. هناك الكثير من أغذية الدماغ الطبيعية ، والتي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي اليومي ابتداءً من اليوم. ومن الأمثلة على ذلك السمن وزيت الزيتون والجوز واللوز المنقوع والزبيب والتمر والفواكه الطازجة.

تشمل الأطعمة الأخرى المفيدة لصحة دماغك العدس والفاصوليا والعدس. وفقًا للأيورفيدا ، تفتح بذور الكمون قنوات دماغنا ، ويزيد الفلفل الأسود من معالجة عقولنا.

طبيب البوابة: 5 طرق لتقوية الذاكرة من الايورفيدا

عزز دماغك بالأعشاب

تدعم أعشاب الأيورفيدا وتحسن قدرات التعلم الثلاثة في الدماغ البشري - دي ، دريتي ، وسمريتي. تعمل بعض هذه الأعشاب الخاصة كمعززات ممتازة للذاكرة.

طبيب البوابة: 5 طرق لتقوية الذاكرة من الايورفيدا

مضادات الأكسدة لتفادي الأضرار المؤكسدة

يحتاج دماغنا إلى الأكسجين ليعمل بشكل جيد. ومع ذلك ، مع ارتفاع استهلاك الأكسجين ومحتواه الغني بالدهون ، فإن دماغنا معرض بشكل كبير للإجهاد التأكسدي. هذا يؤدي إلى زيادة الجذور الحرة في خلايا الجسم. مضادات الأكسدة هي حل مثبت لتحييد الجذور الحرة وتحقيق التوازن بين حالة عقلك. الفواكه والخضروات الوردية والحمراء ، مثل البطيخ والطماطم ، غنية بمضادات الأكسدة.

طبيب البوابة: 5 طرق لتقوية الذاكرة من الايورفيدا

شاي الأعشاب لترطيب دماغك

عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء لأداء وظائفه بشكل صحيح ، يمكن أن تشعر بالضعف وعدم الاستقرار. هذا هو الوضع بالنسبة للدماغ المصاب بالجفاف. يوصي خبراء الأيورفيدا بأن شرب شاي أعشاب خاص يمكن أن يرطب عقولنا ويعزز قوتنا العقلية وذاكرتنا. بعض هذه المكونات الخاصة لشاي الأعشاب تشمل هينج وهالدي وأجوين وتولسي.

طبيب البوابة: 5 طرق لتقوية الذاكرة من الايورفيدا

تمتع بنوم هادئ

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى إعاقة عمل الدماغ بشدة ، مما قد يضعف ذاكرتك ومهارات التفكير. لذلك ، من المهم الحصول على قسط كافٍ من الراحة كل ليلة. حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الصباح في نفس الوقت كل يوم. يوصى أيضًا بمزامنة دورة نومك مع ساعات غروب الشمس وشروقها لتحقيق أقصى قدر من الفوائد. في حالة وجود مشكلة في النوم ، يمكن أن تساعد عشبة الأيورفيدا باكوبا على تهدئة عقلك وتعزيز النوم أيضًا.

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