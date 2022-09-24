طبيب البوابة: 5 طرق مثبتة علميًا لرفع معدل ذكاء طفلك نحن جميعًا نرغب في تنمية الذكاء لدى أطفالنا ، وبالتالي فإن الحديث عن العمل على معدل الذكاء لطفلك يزعج الآباء. يُعتقد أن الأشخاص الناجحين لديهم معدل ذكاء أعلى ومن الطبيعي أن يرغب الآباء في أن يكون لدى أطفالهم معدل ذكاء مرتفع أيضًا. لكن هل يولد الأطفال بها أم يمكن تربيتهم ليزداد ذكائهم؟ وفقاً للخبراء، يمكن لبعض الأنشطة في السنوات التكوينية للطفل أن تعزز معدل ذكائه إلى حد كبير. دعونا نرى ما هي هذه الأنشطة؟

طبيب البوابة: 5 طرق مثبتة علميًا لرفع معدل ذكاء طفلك

الرياضة

أظهرت العديد من الدراسات أن ممارسة الرياضة تعزز نشاط الدماغ الذي يفرز الإندورفين في الجسم ، وبالتالي يعزز وظائف المخ وقدرته. اجعل طفلك يمارس أي رياضة وتأكد من أنه يستمتع بها تمامًا أيضًا للحصول على أقصى الفوائد.

طبيب البوابة: 5 طرق مثبتة علميًا لرفع معدل ذكاء طفلك

الحسابات الرياضية العشوائية

هل يجلس أطفالك على الأجهزة الذكية لمشاهدة الفيديوهات دون تفكير؟ اطلب منهم بعض الحسابات الرياضية البسيطة بشكل عشوائي على مدار اليوم (لا تبالغ في ذلك حتى لا يتضايقوا منها). اجعله نشاطًا ممتعًا حيث تسأل شيئًا بسيطًا مثل حساب الأرقام على لوحات السيارات، مما سيحسن وظائف الدماغ بشكل كبير.

طبيب البوابة: 5 طرق مثبتة علميًا لرفع معدل ذكاء طفلك

العزف على آلة موسيقية

تحتوي الأدوات على الكثير من العمليات الحسابية في أدائها العام وعندما تجعل طفلك يتعلم آلة موسيقية ، فإنه يتعلم أيضًا الفروق الدقيقة ومهارات التفكير المكاني. علميًا ، لقد ثبت أن العزف على الآلات الموسيقية مثل الطبلة والكمان ولوحة المفاتيح والطبول كلها أشياء رائعة لنمو طفلك وثقته بشكل عام.

طبيب البوابة: 5 طرق مثبتة علميًا لرفع معدل ذكاء طفلك

الألغاز ، ألعاب الكلمات

إن جعل طفلك يقضي حتى 10 دقائق يوميًا في حل ألعاب الدماغ يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لصحة دماغه. يعمل مثل غذاء الدماغ. اسمح لهم بوقت مشاهدة الشاشة. يمكنك العثور على العديد من هذه الألعاب عبر التطبيقات.

طبيب البوابة: 5 طرق مثبتة علميًا لرفع معدل ذكاء طفلك

تدرب على التنفس

يحدد التنفس وظيفة الجسم ذاتها. هذا هو السبب في أنه يقال أنه ليس فقط للأطفال ولكن حتى للبالغين ، فإن التنفس العميق مفيد للغاية. يسمح للأطفال بتصفية أفكارهم والحصول على تفكير أوضح. كما أنه يعزز قوة تركيزهم. كشفت دراسة حديثة أنه عندما يمارس الأطفال التأمل لمدة 10 دقائق ، فأن مسح الدماغ يظهر تحسنًا كبيرًا. اجعلهم يمارسون التأمل في الصباح الباكر وقبل النوم.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: لا تتغاض عن مؤشرات المشكلات السلوكية لدى الأطفال

طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟