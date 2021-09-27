طبيب البوابة: 5 علاجات منزلية لتهدئة حكة المهبل تعاني النساء من حكة المهبل والجفاف والحرقان في أوقات مختلفة من السنة. على الرغم من أن هذه العلامات لا تكون عادةً رمزًا لأي شيء خطير ، إلا أن هذا لا يعني أنه يجب تجاهلها. يمكن أن تكون الحكة المهبلية والجفاف بسبب عدوى بكتيرية أو عدوى فطرية أو أكزيما. يمكن أن يؤدي استخدام الصابون وغسول الجسم أيضًا إلى تهيج الجلد في المنطقة الحساسة ويسبب مثل هذه المشاكل.

في بعض الأحيان ، يصاحب الحكة والجفاف احمرار وانتفاخ في محيط المهبل ، مما قد يجعله غير مريحاً لك. لوقف الحكة المهبلية ، يحتاج المرء إلى الحفاظ على النظافة المناسبة. ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن توفر لك الراحة من الأعراض المؤلمة.

طبيب البوابة: 5 علاجات منزلية لتهدئة حكة المهبل

هذه الوصفات العلاجية المنزلية رائعة لتهدئة حكة المهبل:

لبن الزبادي والعسل

تساعد الطبيعة الحيوية للزبادي في علاج الحكة المهبلية والحرقان. يمكن أن يساعد لبن الزبادي عند دمجه مع العسل بطريقتين - أولاً ، الخصائص المضادة للالتهابات في العسل والتأثير المهدئ للزبادي يساعدك على التخلص من التهيج ، وثانيًا يمكن أن يساعد مركب البروبيوتيك في الزبادي في تصحيح الخلل في البكتيريا ، مما يقلل من إصابتك. خطر الإصابة بعدوى الخميرة والعدوى البكتيرية. يمكنك مزج الزبادي مع العسل وتناوله مرة واحدة يوميًا للتخلص من الحكة المهبلية.

خل التفاح

يقال بأن خل التفاح جرعة سحرية. تعمل الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات القوية لخل التفاح العجائب في تخفيف الحكة والحرق المهبلي. الخل يوازن درجة الحموضة في المهبل والجلد. كما أنه يساعد من خلال موازنة الفلورا المهبلية.

يمكنك شرب ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء أو يمكنك إضافة نصف كوب إلى ماء الاستحمام. لا تستخدمه بشكل مركز لأنه يمكن أن يتسبب في حرقة شديدة.

طبيب البوابة: 5 علاجات منزلية لتهدئة حكة المهبل

زيت شجرة الشاي

الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات لزيت شجرة الشاي تجعله فعالاً في علاج حرقان المهبل والحكة.

ضعي 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي المخفف على اطراف أصابعك وامسحي على الجلد الخارجي لمهبلك. سيساعد هذا في قتل أي خميرة.

أوراق الريحان

الريحان عشب شائع الاستخدام يحتوي على الأوجينول الذي يساعد على تخدير النهايات العصبية. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ، والتي يمكن أن تساعد في علاج حرقة المهبل والحكة.

اغلي بعض أوراق الريحان في الماء. الآن دع الماء يبرد واشطفي المهبل به 2-3 مرات في اليوم.

كمادات باردة

إذا كان لديك الكثير من الحكة ، يمكن أن تعطيك الكمادات الباردة راحة فورية منها. تساعد الكمادات الباردة على تخدير الإحساس بالحكة، وبالتالي تقليل التورم والالتهاب.

ضعي بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش قطنية نظيفة. ضعي كيس الثلج على المنطقة المصابة لبضع دقائق. يمكنك تكرار ذلك 3-4 مرات في اليوم.

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