طبيب البوابة: 5 علامات على الإصابة باكتئاب كورونا أدى ظهور الوباء العالمي في عام 2020 والذي يستمر حتى الآن إلى حدوث عاصفة في العالم. وقد تأثر الاقتصاد والسيناريوهات الاجتماعية والسياسية والحياة الشخصية بشدة به.

في حين أن الموجات المتكررة لفيروس كورونا علمت الجميع قيمة الصحة الجيدة ، فإن فكرة الصحة العقلية لا تزال على هامش المناقشات والمواضيع ذات الأهمية. تأثرت الصحة العقلية ، مثل الصحة البدنية ، بشدة من فيروس كورونا ، وأظهرت الدراسات أن الفجيعة والعزلة وفقدان الدخل والخوف تؤدي إلى ظهور حالات صحية عقلية أو تفاقم الحالات الموجودة. قد يواجه العديد من الأشخاص مستويات متزايدة من تعاطي الكحول والمخدرات والأرق والقلق بعد كوفيد-19.

فيما يلي خمس علامات يجب أن تبحث عنها إذا كنت غير متأكد من صحتك العقلية:

طبيب البوابة: 5 علامات على الإصابة باكتئاب كورونا

1. تحول الشخصية

شعور عام بعدم الشعور بالذات ، والذي قد يشمل فقدان بريقك أو إبداعك أو ثقتك بنفسك؟ إن عدم الشعور بالسعادة هو أحد العلامات الأولى التي يجب أن تبحث عنها إذا كنت تقوم بتقييم صحتك العقلية. في أغلب الأحيان ، يمكن بسهولة رصد هذه التغييرات من قبل من حولك ، وخاصة الأشخاص الذين تتفاعل معهم كثيرًا. سيتمكن الأصدقاء والعائلة وزملائك من معرفة الفرق.

طبيب البوابة: 5 علامات على الإصابة باكتئاب كورونا

2. التكتيكات التي يجب تجنبها

اسأل نفسك عما إذا كنت تحاول الهروب من الأشياء أو تجنب الأشياء التي كنت تستمتع بها سابقًا. يعد الإغلاق الاجتماعي أو الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية مع الأصدقاء والأعزاء أيضًا علامة يجب أن تدفعك إلى التشكيك في صحتك العقلية.

طبيب البوابة: 5 علامات على الإصابة باكتئاب كورونا

3. خطط نهاية الأسبوع

بعد العمل لمدة خمسة أو ستة أيام في الأسبوع ، تشعر بالإرهاق وترغب في قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء أو الزملاء. ومع ذلك ، فإن الحالة العقلية غير الملائمة لا تسمح لك بالشعور بالسعادة أو القيام بمحاولات لتحسين مزاجك بسبب الإرهاق العقلي. يتطلب وضع الخطط وتنفيذها جهدًا قد يكون من الصعب وضعه في مثل هذه الأوقات.

طبيب البوابة: 5 علامات على الإصابة باكتئاب كورونا

4. ضحك حقيقي

الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة عقلية متوازنة يجدون صعوبة في إخراج أنفسهم من الفضاء المظلم. على الرغم من أنهم قد يجلسون مع مجموعات ويتحدثون ويضحكون ، فمن المهم ملاحظة ما إذا كان ضحكهم حقيقيًا أم لا. عدم القدرة على الحصول على ضحكة حقيقية أو قضاء وقت ممتع هو مؤشر آخر على الحالة العقلية المضطربة.

طبيب البوابة: 5 علامات على الإصابة باكتئاب كورونا

5. لا تشعر بالمتعة في العطل

قد تذهب لقضاء الإجازات والعطلات من أجل الخروج من شعورك بالفراغ والشعور بالسعادة ولكن في بعض الأحيان قد تشعر أن الإجازات لا تريحك. بدلاً من التجدد والانتعاش ، قد تشعر بنفس الشعور أو أسوأ في بعض الأحيان بعد قضاء إجازة لأنك لا تشعر بالطريقة التي من المفترض أن تشعر بها. في مثل هذه الحالة ، تأكد من طلب المساعدة المتخصصة.

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