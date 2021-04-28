طبيب البوابة: 5 عوامل يمكن أن تضر بخصوبتك

قد يكون الحمل أمرًا سهلاً بالنسبة لبعض الأزواج ، بينما قد لا يكون الأمر بهذه البساطة بالنسبة للآخرين. يؤثر العقم على ما يصل إلى 15 في المائة من الأزواج في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم ويتزايد العدد كل عام...

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هناك العديد من الأسباب التي تجعل الزوجين يجدان صعوبة في الإنجاب:

الوراثة

يمكن أن يؤثر المرض أو الأدوية أو الوراثة أو عادات نمط الحياة أو حتى التعرض لمواد كيميائية معينة على الخصوبة. عندما نكون أصغر سنًا ، نادرًا ما ننتبه إلى ما نقوم به والذي قد يزيد من خطر الإصابة بالعقم لاحقًا في الحياة. لكن من الضروري اتخاذ تدابير وقائية في وقت مبكر من الحياة لتجنب أي مضاعفات في وقت لاحق. سواء كنت تحاول جاهدة الحمل أو لم تفكر حتى في التخطيط لعائلتك بعد ، يجب أن تكون أكثر انتباهاً للأشياء الصغيرة التي تقوم بها يوميًا والتي قد يكون لها تأثير خطير على صحتك الإنجابية الحالية والمستقبلية. إليك بعض الأشياء الصغيرة التي قد تكون ضارة لك.

التدخين

نحن جميعًا ندرك الآثار السيئة للتدخين. فهو لا يضر رئتيك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى فحسب ، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على خصوبة كل من الرجال والنساء. بالمقارنة مع الرجال ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالعقم بسبب التدخين. خلافًا للاعتقاد الشائع، ليس فقط المدخنين المنتظمين ولكن أيضًا المدخنين العرضيين والمدخنين غير المباشر هم في نفس الخطر. يمكن أن يؤدي التدخين إلى انقطاع الطمث المبكر لدى النساء ويمكن أن يقلل من جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

الكيماويات المنزلية

يمكن أن يؤدي التعرض لبعض المواد الكيميائية والملوثات والمبيدات الحشرية والمركبات الصناعية إلى تقليل قدرة الزوجين على إنجاب الأطفال. تشير البيانات إلى أن ملامسة هذه المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تقلل من فرصك في الحمل بنسبة تصل إلى 29 في المائة. لذلك ، عندما تذهب لشراء البقالة ، ابحث عن العناصر الخالية من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والفثالات والفيوران لأنها مرتبطة بشكل شائع بالعقم. توجد هذه المواد الكيميائية في منتجات التنظيف والتجميل المنزلية.

مستوى التوتر

عندما يتم طرح موضوع التوتر ، فإننا غالبًا ما نضعه تحت البساط ، معتبرين أنه جزء من الحياة العصرية. ولكن عندما تحاول أنت وشريكك الحمل ، يجب أن تحافظ على مستوى التوتر لديك تحت السيطرة. الإجهاد هو أحد العوامل الأقل شهرة في حدوث العقم ولكن يمكن أن يكون له تأثير شديد. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى هرمونات التوتر إلى تثبيط الجهاز التناسلي لدى كل من الرجال والنساء ، مما يجعل من الصعب حدوث الحمل.

التاريخ الصحي الجنسي

يزيد الجنس غير المحمي من فرص الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً التي يمكن أن تشكل خطورة على حياتك إذا تركت دون علاج. العقم هو مجرد واحدة من عواقب ذلك. لا تظهر الأعراض على العديد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في مراحلها المبكرة ، ولكن يمكن أن تسد الجهاز التناسلي إذا لم يتم علاجها. بالمقارنة مع الرجال ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالعقم بسبب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

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