طبيب البوابة: 5 مشروبات صيفية لتعزيز مناعتك

يقال عادة أن الصيف هو أفضل وقت للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة. ولا شيء أفضل من مشروب بارد خلال هذه الأيام المشمسة. فما رأيك بعصير مصنوع من الفواكه والتوابل والأعشاب الموسمية الرائعة لتعزيز المناعة ...

لقد جعلت جائحة الفيروس التاجي الجميع يفكرون جيداً بشأن المناعة. يعد النظام الغذائي الغني بالمغذيات جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو المفتاح للبقاء بصحة جيدة وتعزيز المناعة.

طبيب البوابة يقدم لكم 5 مشروبات صيفية لتعزيز مناعتك:

مخفوق النعناع باللبن

لتحضيره، ضعي القليل من اللبن الرائب في الخلاط ، وأضيفي بعض السكر وأوراق النعناع الطازجة. أضف بعض مكعبات الثلج والنعناع للمشروب.

يمكنك تزيين المشروب بقليل من مسحوق الكمون وبعض أوراق النعناع الطازجة. النعناع غني بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين C و E و A ، مما يجعله معززًا مثاليًا للمناعة.

شاي خشب الصندل المثلج

يتمتع خشب الصندل بخصائص تبريد طبيعية إلى جانب خصائص مضادة للميكروبات. شاي خشب الصندل المثلج هو مشروب مثالي للتغلب على حرارة الصيف. يمكنك أيضًا إضافة بعض القرفة والليمون لجعل المشروب لذيذًا للغاية.

بيلا بانا

بيلا، ويعرف أيضًا بالتفاح الخشبي، هي فاكهة تزرع في جميع أنحاء الهند. وهي غنية بالألياف وفيتامين سي ويساعد على الهضم. يعتبر المشروب مثاليًا ليوم صيفي لأنه يحافظ على برودة المعدة ويعمل كمضاد لضربة الشمس.

مانجا حارة

شراب منعش ومليء بالنكهات، aam panna هو بالتأكيد مشروب لا يمكننا أبدًا رفضه خلال موسم الصيف. لصنع المشروب كل ما تحتاجين إليه هو المانجا ومسحوق بذور الكمون والملح الأسود والجاغري. أضف بعض الماء المثلج لجميع هذه المكونات وقدميها على الفور.

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