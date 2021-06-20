طبيب البوابة: 6 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء محاولة إنقاص الوزن

قد يكون اختيار اتباع نظام غذائي صارم لإنقاص الوزن أمرًا فعالًا بالنسبة للبعض، ولكن من المؤكد أن له سلبياته، إذا لم يتم اتباعه بشكل صحيح...

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سواء كنت تتبع نظام غذائي كالصوم المتقطع أو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، فإن الحد من مستوى معين من السعرات الحرارية أو تقليل تناول الكربوهيدرات والدهون قد يؤثر سلبًا على صحتك على المدى الطويل. لذلك ، من المهم أن تركز على التوازن وتحافظ ليس فقط على وزن صحي ولكن على جسم صحي أيضًا. لتحقيق ذلك ، إليك أكثر أخطاء الدايت شيوعًا أثناء محاولة إنقاص الوزن:

عدم تناول وجبة الإفطار

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم. يجب أن تحتوي هذه الوجبة على الكربوهيدرات والألياف وحتى السكريات، مما يمنحك الطاقة لأداء جميع الأنشطة في يوم واحد. لذلك ، فإن حرمان جسمك من وجبة فطور مناسبة أو وجبة صحية يمكن أن يكون خطأ. بدلاً من ذلك ، يجب عليك اللجوء إلى مقايضات النظام الغذائي الصحي ، وتغيير عاداتك الغذائية اليومية وتقليل السعرات الحرارية اليومية لتحقيق وزنك المثالي.

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

قد يؤدي اتباع نظام غذائي صارم إلى حرمان جسمك من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية. في حين أن النظام الغذائي يتطلب عادة تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية ، إلا أنه قد يقلل من كمية العناصر الغذائية الجيدة مثل الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تأتي مع الأطعمة. يقترح الخبراء التحكم في الحصص في مثل هذه الحالة. هذا يعني تناول كميات أقل ولكن شيء من كل شيء.

تناول السلطة كوجبة أساسية

عندما يفكر أي شخص في نظام غذائي ، فإن السلطة هي الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن. ومع ذلك ، فإن تناول السلطة طوال الوقت قد يعني نقص العناصر الغذائية الحيوية الأخرى ، مثل الكربوهيدرات المعقدة. لذلك عرّض نفسك لبدائل غذائية صحية أخرى.

عدم تناول وجبات خفيفة بما فيه الكفاية

نحن لا نتحدث عن رقائق البطاطا والبطاطا المقلية الغنية بالدهون. يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صحية على فترات في تسهيل جهودك في اتباع نظام غذائي. تناول الطعام الصحي مثل التوت أو الخضار، سيبقيك ممتلئًا لفترات أطول من الوقت ، مما يمنع زيادة السعرات الحرارية الزائدة.

تفضيل العصائر على الماء

سواء كنت تتبع نظامًا غذائيًا أم لا ، فإن الماء هو أفضل طريقة لفقدان الوزن. فهو لا يحافظ على رطوبتك فحسب ، بل يشبع أيضًا الرغبة الشديدة في تناول الطعام. لذلك ، إذا اخترت نظامًا غذائيًا سائلًا ولم تشرب كمية كافية من الماء ، فقد يكون هذا خطأ يجب عليك تجنبه.

التركيز دائمًا على نظامك الغذائي

في حين أن اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن يبدأ بشكل جيد ، فقد يؤدي إلى زيادة التوتر. يمكن أن يؤدي التوتر الذي تتم إدارته بشكل سيء والنوم غير الكافي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول التي تحفز شهيتك وتؤدي إلى زيادة الوزن.

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