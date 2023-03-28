طبيب البوابة: 5 مشروبات بعد الإفطار تحرق الدهون

البوابة - هل تبحث عن مشروبات منعشة للتغلب على حرارة الصيف وشحن العقل وحرق الدهون في نفس الوقت؟ لما لا تجرب احتساء هذه المشروبات المنعشة والتي يمكنك اعدادها في المنزل.

من الأفضل تجنب القهوة الباردة مع الحليب لأنها يمكن أن تزيد من تناول السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع استكشاف مكونات أخرى مختلفة لتحضير مجموعة من أنواع القهوة اللذيذة في المنزل لتناولها بعد وجبة الإفطار. تعالوا نتعلم طريقة اعداد مشروبات تحرق الدهون وتزيد النشاط:

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مشروبات تحرق الدهون

1. القهوة الباردة

القهوة الباردة هي طريقة لتخمير القهوة لأكثر من 20 ساعة حيث تُنقع حبوب البن المطحونة في ماء بدرجة حرارة الغرفة للحصول على تركيز كامل بعد التخمير. وتعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق تحضير القهوة في المنزل ، ولا تتطلب أي معدات. أنت بحاجة الى نقع القهوة المطحونة الخشنة في الماء طوال الليل بنسبة 1:12 حيث يتم طحن 1 كجم من القهوة خشنة جدًا إلى 12 لترًا من الماء. يمكنك الاحتفاظ بهذا لمدة 7-8 أيام في الثلاجة. يمكنك أيضًا إضافة بعض النكهات والمحليات الحمضية إليها إذا كنت تريد أن تكون قهوتك حلوة.

2. القهوة بالقرفة

هل تريد أن يتحول فنجان القهوة السوداء أو جرعة إسبريسو مباشرة إلى جرعة لحرق الدهون؟ كل ما عليك عمله هو إضافة رشة من القرفة إليها. يساعد مزيج الكافيين ومضادات الأكسدة في القرفة في تسريع عملية إنقاص الوزن من خلال تعزيز معدل الأيض.

3. القهوة السوداء بالثلج

هذا أيضًا أحد أسهل وأبسط أنواع القهوة التي يمكنك تجربتها في المنزل. خذ كوبًا واملأه بالثلج وبعض الماء. ضع عليها جرعة مضاعفة من الإسبريسو. يمكنك أيضًا إضافة القليل من حليب اللوز قليل الدسم والمحليات إليه.

4. القهوة بالليمون

مجرد إضافة 12 قطرة ليمون والقليل من القرفة إلى كوب واحد من القهوة الطازجة سوف يجعل هذا يساعد على تسريع عملية حرق الدهون. يساعد هذا المشروب أيضًا على زيادة معدل الأيض وطرد السموم من الجسم.

5. لاتيه مثلج بالحليب

اللاتيه المثلج هو مشروب إسبرسو مثالي للتهدئة في يوم صيف حار ، إنه مزيج لذيذ من الحليب المثلج قليل الدسم والإسبريسو الغني والقوي. ستحتاج إلى 45 مل إسبريسو و 150 مل حليب قليل الدسم و 70 جرام ثلج. ابدأ بملء الزجاج بالثلج. اسكبي الحليب البارد فوقها وضعيها في مع جرعة مضاعفة من الاسبريسو وقلبيها جيدًا واستمتعي بمشروبك. إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون شرب القهوة الحلوة ، يمكنك إضافة سكر ستيفيا إليها. يمكنك أيضًا إضافة نكهات مثل الفانيليا أو الكراميل أو البندق لإضفاء لمسة لطيفة على اللاتيه المثلج.

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