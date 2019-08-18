طبيب البوابة: 5 معتقدات خاطئة تعيق خسارة الوزن

لا شك أن زيادة الوزن تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة من أهمها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر، آلام العظام والمفاصل، الشعور بالتعب وأمراض أخرى عديدة. لذلك يعمد الكثيرون الى محاول إنقاص الوزن. ولكن للأسف غالبا ما يصابون بالإحباط بعد الفشل في خسارة الوزن.

ويقول الخبراء أن احد أسباب فشل خسارة الوزن يعود الى المعتقدات الخاطئة تعالوا معا لنستعرض أبرز هذه المعتقدات:

تناول خل التفاح على الريق

لا يساعد خل التفاح على حرق الدهون وهناك الكثير من الاعشاب والاطعمة التي تساعد على حرق الدهون بأمان. شرب خل التفاح صباحًا على معدة فارغة يسبب تهيج المعدة، وعند المداومة على تناوله يمكن ان يسبب قرح المعدة.

شرب الماء الدافئ على الريق

يعتقد البعض أن شرب الماء الدافئ على الريق يساعد على تذويب الدهون ونزولها في البول، ولكن هذا الأمر غير صحيح. عندما يدخل الماء إلى الجسم يأخذ درجة حرارة الجسم فلا يفرق الجسم إذا كان هذا الماء بارداً او دافئًا. على العكس، فتناول الماء في الصباح على الريق مفيد للجسم ويساعد على طرد السموم والتخلص من الفضلات، ولكن لا يوجد دليل على أنه يساعد على تفتيت الدهون عند تناوله دافئًا.

ممارسة الرياضة في الصباح قبل تناول الطعام

يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة صباحًا قبل تناول الإفطار يساعد على رفع معدلات الحرق في الجسم، وبالتالي يتم خسارة الوزن بشكل سريع. أكدت الدراسات والابحاث أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة غير مفيد، حيث أنه يفقد الوزن بالفعل، ولكن معظم الوزن الذي يتم خسارته يكون نقص في العضلات وليس الدهون وعند التوقف عن الرياضة يزيد الوزن بسرعة. لذا، قبل ممارسة الرياضة بساعتين يجب تناول وجبة متوازنة، تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والقليل من الدهون، ويفضل عدم ممارسة الرياضة اكثر من ساعة واحدة في اليوم.

حساب السعرات الحرارية فقط

حساب السعرات الحرارية أثناء الرجيم من الأشياء التي يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن. يتم تحديد السعرات التي يمكن تناولها في اليوم للشخص حسب وزن الجسم. لكن هذا التفكير قد يؤدي البعض منا إلى الانتباه فقط على كمية السعرات التي يجب تناولها وليس على جودته وتنوعها. أساس الرجيم هو تناول الأطعمة التي يتم الاستفادة منها. مثلاً تناول 100 سعرة من الفاكهة يختلف بالتأكيد عن تناول 100 سعر من قطعة من الحلوى، لأن قطعة الحلوى ستضر الجسم وستتحول إلى دهون. لذا يجب عدم الاعتماد بشكل كلي على حساب السعرات الحرارية أكثر من الاعتماد على تناول الغذاء الصحي.

ريجيم شوربة الكرنب لحرق الدهون

يعتبر ريجيم شوربة الكرنب من أشهر الوصفات لخسارة الوزن، حيث يتناول الشخص شوربة الملفوف لمدة اسبوع كامل او اكثر من اسبوع! بالفعل هناك بعض الأشخاص الذين يخسرون الكثير من الوزن عند اتباع هذا الرجيم، ولكن هذه الخسارة من الوزن تكون مؤقتة. معظم الوزن الذي يتم خسارته يكون عبارة عن مياه وعضلات وليست دهون، وبالتالي مجرد العودة للطعام بشكل عادي مرة أخرى نجد اننا نكتسب الوزن سريعا. هذا بالإضافة إلى أن حرمان الجسم أسبوع كامل من العناصر الغذائية المختلفة، يؤثر على الصحة سلبياً.