طبيب البوابة: 5 نصائح لإدارة الوزن بعد كورونا لقد كانت جائحة كوفيد-19 صعبًا على الجميع بأكثر من طريقة. من ناحية، كان هناك خوف مستمر من الإصابة بالعدوى، بينما من ناحية أخرى ، أدى البقاء في المنزل طوال اليوم إلى زيادة في الوزن بالإضافة الى مشكلات صحية عديدة.

فقد شهد أكثر من 60 في المائة من البالغين تغيرًا في وزن أجسامهم منذ ظهور الوباء. ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مستوى النشاط البدني والإفراط في تناول الطعام. البقاء في المنزل جعل الناس ينزلقون إلى أنماط الإفراط في تناول الطعام وانخفاض مستوى النشاط البدني. إذا كنت أحد أولئك الذين يكافحون من أجل إنقاص زيادة الوزن بشكل وبائي.

طبيب البوابة : 5 نصائح لإدارة الوزن بعد كورونا

5 أشياء تحتاج إلى القيام بها

الطعام الصحي

الأكل اليقظ هو خطوة مهمة في فقدان الوزن الصحي والحفاظ عليه. حتى لو كنت تتناول أطعمة صحية، فلا تفرط في تناولها. عند تناول وجبتك اليومية ، تذكر أن كل طعام تضعه في طبقك يحتوي على قدر من السعرات الحرارية بما في ذلك المشروبات. حدد كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا وفقًا لعمرك وحاجة جسمك ومستوى النشاط البدني ثم قسّمه وفقًا للوجبات والوجبات الخفيفة. تناول كمية محدودة من السعرات الحرارية في اليوم.

أضف المزيد من الألياف إلى طبقك

عندما نبقى في المنزل، نشعر بالجوع أكثر من المعتاد. هذا هو السبب في أن معظم الناس يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام في عطلات نهاية الأسبوع مقارنة بأيام الأسبوع. لذلك ، فإن إحدى أفضل الطرق للحد من الجوع هي زيادة تناولك للألياف. يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول. أنها تدعم صحة الجهاز الهضمي ، وتحسن عدد بكتيريا الأمعاء وتمنع الإمساك ، وهي مشكلة صحية أخرى كانت في ازدياد خلال الوباء. لكن تذكر أن تأخذ الألياف أيضًا بكميات محدودة.

طبيب البوابة : 5 نصائح لإدارة الوزن بعد كورونا

تناول الطعام في مواعيد محددة

عندما تأكل في وقت متأخر أو بعد وقت الوجبة، فإنك تميل إلى الإفراط في تناول الطعام. هذا لأنه عندما تكون جائعًا ، فإنك تأكل بسرعة وبدون وعي لكمية الطعام التي تتناولها. نتيجة لذلك ، ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الطعام. حدد وقت وجبتك وفقًا لإيقاع قلبك والتزم به لتجنب نوبات الإفراط في الأكل.

زد من نشاطك

ينتج الإفراط في الأكل بسبب الملل. عندما لا يكون لدينا ما نفعله ، فإننا نتوق إلى المزيد من الأطعمة غير الصحية والدهنية. لتجنب ذلك ، حافظ على نشاطك. تمرن أو اذهب إلى العمل أو مارس هواية جديدة لتحافظ على انشغالك. سيساعد ذلك على صرف انتباهك عن الطعام كما أنه سيرفع مزاجك ويقلل من مستوى التوتر.

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