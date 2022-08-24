طبيب البوابة: 5 نصائح لعلاج الحروق الكيميائية لقد مررنا جميعًا بحوادث حيث كان رد فعل بشرتنا سيئًا تجاه أحد منتجات العناية بالبشرة التي اشتريناها. حتى إذا قمت بالبحث بعناية عن مكونات المنتج قبل شرائه، فلا يزال من الممكن الحصول على شيء غير مناسب لبشرتك. قد يكون هذا كارثيًا للغاية على بشرتك. في حين أن التفاعلات الأقل شدة لأي منتج معين قد تتراوح من حب الشباب إلى البقع الحمراء ، فقد يكون هناك أيضًا تفاعلات أكثر حدة حيث يمكن أن يتسبب المنتج في حروق كيميائية على بشرتك.

عادة ما تحدث حروق الجلد بسبب الروائح والمواد الحافظة في منتجات العناية بالبشرة التي لم يتم ذكرها صراحة في الغالب. يمكن أن تكون هذه ردود فعل تحسسية تجاه أي مكون أو أكثر في منتج مستحضرات التجميل ، وفي حين أنه من الممكن الإصابة بهذه الحروق الكيميائية في أي مكان في الجسم ، فإنها تحدث في الغالب على الوجه والعنق والعينين والأذنين والشفتين.

طبيب البوابة: 5 نصائح لعلاج الحروق الكيميائية

كيف يمكنك تجنب هذه الحروق؟

أولاً ، حاول أن تفهم نوع بشرتك. تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت بشرتك دهنية أو جافة أو حساسة أو مختلطة. يعج السوق بالمنتجات ومن السهل جدًا أن تضيع في التنوع وإغراء تجربة منتج ما. ثانيًا ، سيكون من المفيد دائمًا قراءة قائمة المكونات بعناية. أخيرًا ، قم دائمًا بإجراء اختبار الحساسية قبل استخدامه على الوجه بالكامل لمعرفة ما إذا كان يسبب أي رد فعل تحسسي. تذكر دائمًا أن تختبر اي منتج جديد عن طريق تطبيق كمية بحجم حبة البازلاء وزيادتها تدريجيًا إلى الكمية المناسبة على مدار أيام قليلة.

ولكن إذا وجدت نفسك مصاباً بحروق الجلد على الرغم من جميع الاحتياطات ، فإليك بعض النصائح التي ستساعدك:

طبيب البوابة: 5 نصائح لعلاج الحروق الكيميائية

1. توقف على الفور عن جميع علاجات البشرة

إذا شعرت بأي حروق في الجلد ، فتوقف عن استخدام كل منتجات العناية بالبشرة القوية مثل الريتينول أو حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك مؤقتًا. كل هذه يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حروق الجلد وتسبب المزيد من الضرر في مثل هذه الحالة. علاوة على ذلك ، لا تبدأ في استخدام أي منتج جديد يلتزم بعلاج أو إصلاح حروق الجلد (ما لم ينصح طبيب الأمراض الجلدية). حتى وقت شفاء بشرتك ، من الأفضل التمسك بأساسيات التنظيف والتنغيم والترطيب باستخدام منتجات لطيفة للغاية بدون مواد كيميائية قاسية.

طبيب البوابة: 5 نصائح لعلاج الحروق الكيميائية

2. إعادة بناء حاجز ترطيب البشرة

تؤثر الحروق الكيميائية بشكل مباشر على خط الدفاع الأول للبشرة وهو حاجز الرطوبة. تتسبب حروق الجلد الناتجة عن مستحضرات التجميل في إتلاف حاجز الرطوبة مما يؤدي إلى الحساسية والتهيج. لإعادة بناء حاجز ترطيب بشرتك ، حاول إثرائه بمساعدة مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين والسيراميد والسكوالين.

طبيب البوابة: 5 نصائح لعلاج الحروق الكيميائية

3. التركيز على الماء

نظرًا لخسارة حاجز ترطيب البشرة ، أعد بنائه مع مزيد من التركيز على الترطيب من خلال مرطب. في حالة الحروق الجلدية بسبب مستحضرات التجميل ، هناك حاجة لزيادة الترطيب. إذا كنت تقوم بترطيب البشرة في وقت سابق مرة أو مرتين في اليوم ، فيجب عليك زيادتها إلى 4-5 مرات على الأقل يوميًا حتى يعود حاجز رطوبة بشرتك ويبدأ في التعافي.

طبيب البوابة: 5 نصائح لعلاج الحروق الكيميائية

4. تهدئة بشرتك

تحتاج البشرة المحترقة والمتهيجة إلى مكونات مهدئة ومبردة لتقليل الالتهاب. أضف مكونات مهدئة للبشرة إلى روتين العناية ببشرتك. ابحث عن المنتجات المشبعة بمكونات مثل الألوة فيرا ، وكينتيللا أسياتيكا ، والألانتوين ، والبيسابول ، ومستخلصات جذر عرق السوس.

طبيب البوابة: 5 نصائح لعلاج الحروق الكيميائية

5. استخدم واقي الشمس بكثرة

الكريم الواقي من الشمس واسع الطيف هو أساسي للبشرة المحترقة كيميائيًا. نظرًا لأن الجلد شديد الحساسية للتعرض لأشعة الشمس أثناء الشفاء ، فإن الكريم الواقي من الشمس سيحافظ على الجلد محميًا من أضرار الأشعة فوق البنفسجية أثناء الشفاء. لذلك لا تنسَ أبدًا وضع واقٍ من الشمس كل يوم بعد الانتهاء من روتين العناية ببشرتك.

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