طبيب البوابة: 5 وصفات ديتوكس لفقدان الوزن هل أفرطت في تناول الطعام - تناول رقائق البطاطا وشرب المشروبات الباردة وتناول الوجبات الخفيفة المقلية والحلويات التي لم يكن هناك مكان لها حقًا؟

غالبًا ما يحدث الإفراط في تناول الطعام في عطلة نهاية الاسبوع ، عندما نريد فقط الاستمتاع بصحبة الاهل والاصدقاء. ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بالذنب أو بأنك زدت بعض الوزن أثناء العطلة ، فإن أفضل طريقة هي أن تأخذ الأشياء في يدك وتبدأ في فقدان تلك الكيلوغرامات الزائدة.

فيما يلي بعض الوصفات الرائعة لعصائر الديتوكس التخلص من السموم التي يمكنك تجربتها. انها لذيذة ومليئة بالعناصر الغذائية. كل ما تحتاجه هو خلاط وحفنة من هذه المكونات الأساسية:

طبيب البوابة: 5 وصفات ديتوكس لفقدان الوزن

عصير أخضر ديتوكس

خذ 2 من التفاح الأخضر واغسلهما واقطعهما إلى نصفين. خذ 3 سيقان من الكرفس بدون أوراق. تغسل 1 خيارة و 8 أوراق كال وغصن نعناع. قم بإزالة القشور وقطع كل شيء إلى قطع صغيرة. خذ أيضًا قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج. توضع جميع المكونات في العصارة. يضاف أيضًا 1 عصير ليمون. يضاف الماء حسب الحاجة. يخلط جيدا حتى يصبح متجانساً.

طبيب البوابة: 5 وصفات ديتوكس لفقدان الوزن

عصير التفاح والجزر

خذ تفاحة كبيرة واغسلها واقطعها إلى قطع. خذ نصف كوب من قطع الأناناس و 2 جزر كبير وقطعة صغيرة من الزنجبيل. قم بإزالة جميع القشور وقطع كل شيء إلى قطع صغيرة. نضع جميع المكونات في الخلاط ونضيف بعض الماء حسب الحاجة. يخلط جيدا حتى يصبح متجانساً.

طبيب البوابة: 5 وصفات ديتوكس لفقدان الوزن

عصير الليمون والتفاح

يحتاج هذا العصير اللذيذ إلى قطعتين من المكونات الثلاثة - 2 ليمون مقشر ومقطع إلى أنصاف ، و 4 تفاحات مقطعة إلى أرباع و 2 خيار مقطع إلى النصف. أضفهم جميعًا في الخلاط ، أضف كوبًا واحدًا من الماء. يخلط جيدا حتى يصبح متجانساً.

طبيب البوابة: 5 وصفات ديتوكس لفقدان الوزن

عصير البنجر والجزر

خذ 2 ليمون ، 2 جزر ، 2 تفاح ، 2 بنجر. اغسل جميع المكونات وأزل جميع القشور واقطعها إلى قطع بحجم 1-2 بوصة. توضع جميع المكونات في العصارة. حتى يصبح المزيج سلساً. اسكب في كوبك المفضل واستمتع بعصير التخلص من السموم اللذيذ المفضل لدى المشاهير.

طبيب البوابة: 5 وصفات ديتوكس لفقدان الوزن

عصير البرتقال والبطاطا الحلوة

يحتوي هذا العصير على قوام كريمي بسبب مكوناته الخاصة الغنية بالألياف. تحتاج تفاحتين متوسطتين ، 3 سيقان كرفس ، 1 برتقال مقشر ، 2 كمثرى متوسطة ، 1 بطاطا حلوة (5 مطبوخة ومقشرة). تذكر أن تغسل جميع المكونات بشكل صحيح أولاً ، قبل وضعها في الخلاط. نقطع جميع الفواكه والخضروات إلى قطع صغيرة ، ونضعها في الخلاط وتخلط. أضف الماء إذا لزم الأمر. يمكنك أيضًا تصفية العصير قبل الشرب تحسبًا لوجود الكثير من اللب.

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