طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون خلال السنوات الثلاث الماضية ، مر فيروس كوفيد-19 بالعديد من التغييرات والطفرات. على الرغم من أن أعراض كوفيد-19 قد تغيرت قليلاً خلال هذه المدة ، إلا أن تأثير متغير اوميكرون ظل خفيفًا مقارنة بمتغير دلتا. قد يكون هذا هو الحال لأسباب متعددة ، بما في ذلك حقيقة أن الفيروس أصبح أكثر اعتدالًا وأن معظم السكان قد تم تطعيمهم مرة واحدة على الأقل. فترة حضانة متغير اوميكرون أقل بكثير من أي من المتغيرات السابقة (حوالي ثلاثة أيام ونصف).

طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون

التهاب الحلق

في حين أن فقدان حاسة الشم كان أكثر الأعراض المعروفة في البديل السابق ، فإن الأعراض الشائعة لمتغير اوميكرون الجديد تشمل التهاب الحلق المؤلم الذي يستمر لمدة خمسة أيام. وقد لوحظ هذا العرض في ما يقرب من 50 في المائة من المرضى الذين أصيبوا بـ كوفيد-19 من متغير اوميكرون .

طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون

التعب

مع أوميكرون ، لوحظ أيضًا إرهاق شديد. ومن المعروف أن هذا التعب يستمر حتى بعد التعافي من المرض.

طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون

انسداد الأنف

اشتكى العديد من المرضى من انسداد الأنف والتهاب عدوى الجهاز التنفسي العلوي ونوبات العطس الشديدة وسيلان الأنف وبحة الصوت.

طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون

الصداع

من الأعراض الغريبة التي لم تظهر في المتغيرات السابقة ولكن في أوميكرون فقط صداع شديد. قد يستمر هذا الصداع في بعض الأحيان لمدة ثلاثة أيام ، ونادرًا ما يتعافى الشخص الذي يعاني منه من خلال تناول أقراص عادية مثل الباراسيتامول.

طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون

الحمى والإسهال

يعتبر الغثيان والإسهال والحمى وفقدان حاسة الشم ، من الأعراض الشائعة في المتغيرات السابقة بالإضافة الى الاعراض الحالية. أبلغ عدد قليل من المرضى أيضًا عن ألم في الصدر يمكن علاجه بالراحة والمسكنات البسيطة.

طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون

ضباب الدماغ

علاوة على ذلك ، اشتكى عدد قليل من المرضى من النسيان لأنهم لا يستطيعون تذكر الأسماء أو القيام بمهام عقلية بسيطة لبضع دقائق ، وهو ما أطلق عليه ضباب الدماغ.

طبيب البوابة: 6 أعراض جديدة لمتغير اوميكرون

الفئات المعرضة للعدوى

بشكل عام ، على الرغم من أن الأعراض الحالية خفيفة ، فإن معدل العدوى الشديد للفيروس مثير للقلق. نظرًا لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل هذا الفيروس ، يوصى بشدة أن يستمر الجميع في اتباع إرشادات كوفيد-19 المناسب خاصةً إذا كانوا من الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك كبار السن والمرضى الذين يعانون من كبت المناعة والذين يعانون من أمراض مزمنة.

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