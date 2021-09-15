طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن أطفال الأنابيب أو الإخصاب في المختبر، المعروف باسم IVF ، هو علاج للخصوبة ساعد العديد من النساء على تحقيق حلمهن بإنجاب طفل عندما يعانين من مشاكل في الحمل بشكل طبيعي. إنها طريقة فعالة للحمل للأزواج الذين لم يتمكنوا من الانجاب بطرق طبيعية. لكن هناك بعض الخرافات المتعلقة بعلاج الخصوبة والتي لا تشجع الناس على اختياره تعالوا لنتعرف عليها:

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن أطفال الأنابيب

العمر مجرد رقم

لاختيار الإخصاب في المختبر ، العمر ليس مجرد رقم. لدى الزوجين هذا المفهوم الخاطئ بأنه يمكنهم الحصول على علاج أطفال الأنابيب في أي وقت ، لكن هذا ليس صحيحًا. العمر عامل كبير لنجاح علاج أطفال الأنابيب. مع تقدم العمر ، تقل القدرة على الحمل وبالتالي ينخفض ​​معدل النجاح.

التلقيح الاصطناعي مؤلم

التلقيح الاصطناعي ليس مؤلمًا. يتم إعطاء الدواء القابل للحقن المستخدم في إجراء التلقيح الاصطناعي بواسطة قلم متقدم تقنيًا، وهو غير مؤلم. وتتم عملية سحب البويضات عند تخدير المريض. وبالتالي ، فإن عملية التلقيح الاصطناعي ليست عملية مؤلمة على الإطلاق.

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن أطفال الأنابيب

يواجه أطفال الأنابيب مشاكل صحية

وُلد ملايين الأطفال من خلال التلقيح الاصطناعي وهم طبيعيون تمامًا مثل الأطفال الذين تم تصورهم بشكل طبيعي. لا يعاني أطفال التلقيح الاصطناعي من أي مضاعفات صحية.

يجب على الحامل الاستلقاء طوال فترة الحمل

لا يتعين على النساء اللواتي يحملن من خلال التلقيح الاصطناعي أن يبقين حبيسات الفراش طوال الوقت. يمكنهن أن يعشن حياتهن الطبيعية أو الذهاب إلى العمل أو قضاء عطلة.

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن أطفال الأنابيب

التلقيح الاصطناعي مكلف جداً

نعم، في الماضي كان التلقيح الاصطناعي علاجًا مكلفًا. ولكن مع التقدم التكنولوجي ، أصبحت الأمور أسهل بكثير وفعالة من حيث التكلفة. في الماضي كان الإخصاب في المختبر يتسبب في إنجاب أكثر من طفل، بسبب نقل عددًا من الأجنة السليمة لزيادة فرص الانجاب.

ومع ذلك ، فقد تقدمت التكنولوجيا. الآن ، قد يؤدي نقل أجنة متعددة إلى زيادة فرصك في الإجهاض والولادة المبكرة. الآن، يتم اختيار جنين سليم واحد في كل مرة للزرع ، إلا إذا كنت تريدين غير ذلك.

طبيب البوابة: 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل رحلة التلقيح الاصطناعي

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