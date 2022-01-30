طبيب البوابة: 66% من مرضى أوميكرون أصيبوا بكورونا توصلت دراسة أجريت على أكثر من مليوني شخص إلى أن ثلثي أو 66% من المصابين بعدوى أوميكرون أصيبوا بـكوفيد-19 في وقت سابق. يقول تقرير بي بي سي عن الدراسة ، التي أجرتها React ، إن معظم حالات إعادة العدوى حدثت لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي المنازل التي بها أطفال أو الكثير من الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد.

طبيب البوابة: 66% من مرضى أوميكرون أصيبوا بكورونا

أوميكرون

يعد أوميكرون أو متحور فيروس كورونا B.1.1.529 حتى الآن أكثر الأنواع المعدية من كوفيد-19 تم تحديد هذا لأول مرة في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021. "يحتوي هذا المتغير على عدد كبير من الطفرات ، بعضها مثير للقلق. تشير الأدلة الأولية إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذا النوع ، مقارنة بالمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق ،" كانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في 26 نوفمبر / تشرين الثاني.

طبيب البوابة: 66% من مرضى أوميكرون أصيبوا بكورونا

تحذير من إمكانية عودة العدوى

وفقًا للتقارير، فإن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كوفيد-19 في الموجة الثانية أصيبوا بها أيضًا هذه المرة. مع التأكيد على اتباع السلوك المناسب لـكوفيد-19 ، حذر خبراء الصحة في وقت سابق من الإصابة مرة أخرى. "إعادة العدوى شيء لا يمكننا تجاهله في كوفيد على الإطلاق ، بغض النظر عن البديل. حتى إذا تعافى الأشخاص مؤخرًا من عدوى أوميكرون ، فلن يتمكنوا من المخاطرة بعدم وضع الكمامة واتباع إجراءات الوقاية لأنه لم يتم استبعاد الإصابة مرة أخرى في المستقبل."

في العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ، كان هناك انخفاض في حالات كوفيد-19. "رفعت إنجلترا يوم الخميس القيود المفروضة على فيروس كورونا للتعامل مع متغير أوميكرون ، حيث لم تعد هناك حاجة للكمامة في الأماكن المغلقة وتم تعليق جوازات سفر اللقاح. انخفض عدد حالات كوفيد-19 الإيجابية بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين ، وعلى الرغم من أنه لا يزال عند مستويات عالية وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان "الوضع استقر في الايام الاخيرة".

طبيب البوابة: 66% من مرضى أوميكرون أصيبوا بكورونا

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