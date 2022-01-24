شوربة العدس تعتبر من أكثر أنواع الشوربات انتشاراً خصوصاً مع انتشار فيروس كورونا وأيضاً في فصل الشتاء، حيث نجد أغلب السيدات يعتروا شوربة العدس طبق رئيسي.

فوائد شوربة العدس لمرضى كورونا

تحسين صحة القلب

التقليل من نسب الكولسترول الضار في الجسم.

التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران.

تعزيز وظائف الكبد.

محاربة التعب والإرهاق

مصدراً ممتازاً للحديد

تحسين عمليات الهضم في الجهاز الهضمي

يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

يمنع حدوث الإمساك.

فوائد شوربة العدس للبرد

شوربة العدس تحمي من نزلات البرد

تساعد شوربة العدس على النوم باسترخاء

شوربة العدس تخلصك من القلق والتوتر

تقلل فرص تعرضك للشيخوخة

شوربة العدس تعتبر وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.

فوائد شوربة العدس للجنس

يساهم العدس الأصفر في مزاج صحي وحياة جنسية.

التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون كلها بروتينات تساهم في زيادة الرغبة الجنسية ويمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية.

الأنسولين أحد أشهر الهرمونات الأخرى وهو حيوي للتحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن وهو يتم علاجه باستخدام العدس الأصفر.

مصدر جيد لحمض الفوليك فهو يعتبر صحي للقلب.

مصدر للبروتين الخالي من الدهون

يعزز إنتاج الجسم للنورايبنفرين المعزز للجنس والمزاج.

فوائد شوربة العدس للحوامل

تعتبر شوربة العدس مصدر غني بالحديد

يحتوي العدس على حمض الفوليك الذي يعرف بدوره المهم في منع حدوث التشوهات الجنينية خلال فترة الحمل.

القيمة الغذائية في العدس

116 سعر حراري، 9.02 غرام من البروتينات، 0.3 غرام من الدهون، 20.13 غرام من الكربوهيدرات،ويحتوي العدس على نسب عالية من النياسين والمغنيسيوم والزنك.

أنواع العدس

العدس البني: أرخص الأنواع المذكورة، يصبح طرياً جداً بعد طهيه وهو من أفضل الخيارات لإعداد الشوربة.

أرخص الأنواع المذكورة، يصبح طرياً جداً بعد طهيه وهو من أفضل الخيارات لإعداد الشوربة. العدس الأخضر: يسمى أيضاً العدس الفرنسي، يحافظ على قوامه الصلب المتماسك بعد طبخه، إضافة لامتلاكه طعماً غريباً قد يقارب مذاق المكسرات، ويعد الخيار الأفضل لإعداد السلطات المتنوعة.

يسمى أيضاً العدس الفرنسي، يحافظ على قوامه الصلب المتماسك بعد طبخه، إضافة لامتلاكه طعماً غريباً قد يقارب مذاق المكسرات، ويعد الخيار الأفضل لإعداد السلطات المتنوعة. العدس الأحمر: من أسرع الأنواع نضجاً أثناء طبخه، يفقد قوامه الصلب بعد طهيه معطياً لوناً ذهبياً جميلاً ومذاقاً حلواً مميزاً، يستخدم عادة لإعداد بعض الأطباق الهندية.

من أسرع الأنواع نضجاً أثناء طبخه، يفقد قوامه الصلب بعد طهيه معطياً لوناً ذهبياً جميلاً ومذاقاً حلواً مميزاً، يستخدم عادة لإعداد بعض الأطباق الهندية. العدس الأسود: مشابهاً للكافيار بعد طهيه.

طريقة عمل شوربة العدس

مقادير شوربة العدس

نصف كيلو عدس

50 مل سمن

بصلة على 4 قطع

5 فص ثوم

1 كرفس مفروم

1 جزر قطع

1 طماطم على 4 قطع

5 جم كمون

1 بطاطس على 4 قطع

5 جم ملح

5 جم شطة

1 لتر شوربة.

طريقة تحضير شوربة العدس

أولاً في إناء على النار نضع بها زيت

ثم نضيف البصل والجزر والثوم والبطاطس والكرفس والطماطم والعدس.

ثم نضيف الشوربة ونتبله ملح وفلفل وكمون ونتركه يستوى على نار هادئه وعندما ينضج نضربه فى الخلاط ويقدم مع الليمون، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

فوائد حمض الفوليك للدورة الشهرية

فوائد تناول الرمان قبل النوم