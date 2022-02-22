بعد إصابة الملكة إليزابيث ما هي المخاطر الفعلية لكورونا؟ من الأعراض الجسدية إلى الإرهاق العقلي ، أثر وباء كورونا على الجميع بطريقة أو بأخرى. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر ، فقد أشعل فيروس كوفيد -19 مستوى مختلفًا من الذعر.

بعد إصابة الملكة إليزابيث ما هي المخاطر الفعلية لكورونا؟

التقارير

أثارت التقارير التي أفادت عن اختبار إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (95) بفيروس كوفيد ، بعد أيام قليلة من نتيجة اختبار الأمير تشارلز إصابته بالفيروس ، قلق الكثيرين في المملكة المتحدة. بينما قال قصر باكنغهام إن الملكة تعاني من أعراض خفيفة تشبه البرد ، فإن حقيقة أن فيروس SARs-COV-2 يؤثر على كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا بشكل أكثر شدة قد أثارت الكثير من الإنذارات.

بعد قولنا هذا ، دعونا نفهم كيف يختلف كوفيد-19 لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

بعد إصابة الملكة إليزابيث ما هي المخاطر الفعلية لكورونا؟

ما سبب قلق كبار السن من الإصابة بالفيروس التاجي؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، "يبدو أن كبار السن والأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من حالات طبية مزمنة (مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو السرطان) يصابون بأمراض خطيرة في كثير من الأحيان أكثر من الآخرين ".

وبالمثل ، تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا على أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أقوى وأشد خطورة. "المرض الشديد يعني أن كبار السن المصابين بـ كوفيد-19 قد يحتاجون إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة أو استخدام جهاز التنفس الصناعي لمساعدتهم على التنفس أو قد يموتون. ويزداد الخطر بالنسبة للأشخاص في الخمسينيات من العمر والستينيات والسبعينيات والثمانينيات. وفقاً لوكالة الصحة الأمريكية إن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عامًا أو أكبر هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد.

بعد إصابة الملكة إليزابيث ما هي المخاطر الفعلية لكورونا؟

مخاطر شديدة الخطورة

منذ ظهور كوفيد-19، كان كبار السن معرضين لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة. أشارت التقارير إلى أن غالبية الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو استسلموا للفيروس يشكلون فئة تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وهذا هو سبب إعطاء أولوية التطعيم أو الحقن المعززة للأشخاص في هذه الفئة.

وجدت دراسة جديدة شملت أكثر من 200.000 شخص أن كبار السن لديهم تركيزات أقل من الأجسام المضادة في دمهم بعد التطعيم مقارنة بالأشخاص الأصغر سنًا وأن مستويات الأجسام المضادة لديهم تتضاءل بشكل أسرع. هذا فقط يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة حديثة أخرى نُشرت في BMJ ، كانت تحاول دراسة الآثار طويلة المدى لـكوفيد-19 على كبار السن ، أن حوالي ثلث كبار السن المصابين بـ كوفيد-19 قد طوروا حالات جديدة ، مقارنة بخمس الحالات تقريبًا الذين لم يصابوا بالعدوى.

بعد إصابة الملكة إليزابيث ما هي المخاطر الفعلية لكورونا؟

الأمراض يمكن أن تزيد من حدة المشاكل

كبار السن بشكل عام معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 بسبب انخفاض مناعتهم واحتياطياتهم الجسدية ، فضلاً عن الامراض المزمنة المتعددة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة ومرض الانسداد الرئوي المزمن .

كما أن مسار المرض يميل إلى أن يكون أكثر حدة في حالة كبار السن مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات.

ومع ذلك ، فإن الحالات الصحية الموجودة مسبقًا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة الشديدة لدى كل من السكان الأصغر سنًا وكبار السن. هذا هو السبب في أن خبراء الصحة يحثون المصابين بأمراض مزمنة توخي اليقظة والحذر في تصرفاتهم.

بعد إصابة الملكة إليزابيث ما هي المخاطر الفعلية لكورونا؟

كيف نمنع انتشار فيروس كورونا بين كبار السن؟

أفضل طريقة لتقليل خطر عدوى كورونا بين كبار السن هي اتخاذ جميع التدابير الاحترازية. يعد ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة والحد من الأنشطة الخارجية أمرًا بالغ الأهمية ، خاصةً عندما يكون الفيروس في حالة انتشار سريع.

كما توصي منظمة الصحة العالمية بحصول الأشخاص المؤهلين على لقاحاتهم ، خاصةً إذا كانوا يندرجون تحت مجموعة المخاطر العالية.

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