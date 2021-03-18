طرق إخفاء الهالات السوداء تحت العين

إليك، طرق تطبيق مكياج لإخفاء تجويف تحت العين، وابراز جمال عينيك بخطوات سهلة وبسيطة:

كريم الأساس

يُعتبر كريم الأساس من أهمّ مستحضرات التجميل؛ إذ يُساعد في إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها. ويُطبق على الشكل الآتي: بعد غسل وجهكِ بالماء والصابون، ضعي كريم مرطّّب على البشرة؛ لترطيبها جيدًا، واتركيه لمدّة عشر دقائق لتمتصّه البشرة.

ثم، وزّعي الكونسيلر تحت الهالات السوداء تحت العين، بوساطة إسفنجة رطبة. ويفضّل استخدام الكونسيلر الأصفر أو الخوخي لإخفاء الهالات السوداء، أما الكونسيلر باللون الأخضر لإخفاء البثور.

ولا تنسي، توزيع الكونسيلر كذلك على طول أنفك وجبينك وخدك وعظام الفك. إضافة الى وضع القليل من البودرة على الوجه وتوزيعها جيدًا على كامل الوجه؛ لاضفاء المزيد من الإشراق للبشرة.

الكونسيلر

يُعدّ الكونسيلر من مستحضرات التجميل الهامة لاخفاء مشكلات تجويف تحت العين

يقتصر إخفاء التجويف تحت العين بشكل رئيس على الكونسيلر. لذا، إذا كانت الهالات تميل إلى اللون الأحمر أوالزهري، اختاري الكونسيلر باللون الأخضر، أمَّا إذا كانت الهالات الداكنة تميل إلى اللون الأخضر أم الأزرق، فعليك اختيار الكونسيلر أو مصحح العيوب باللون البرتقالي أو الزهري أو الأحمر. وفي حال كانت الهالات داكنة اللون، وتميل إلى الأسود، فما عليكِ سوى انتقاء الكونسيلر باللون الأصفر.

ولا تختاري تدرّجات أفتح بكثير من لون البشرة، وننصحكِ بتطبيق المصحّح أو الكونسيلر بإصبعكِ او من خلال ريشة ناعمة جدًا.

أحمر الخدود

ضعي أحمر الخدود على الخدود، باستخدام فرشاة خاصّة، وطبّقيه بدءًا من زاوية عينك وصولًا الى فتحتي أنفك. اختاري لونًا وقوامًا مناسبًا لبشرتك لجعل أحمر الخدود يبدو رائعًا.

نصائح لتجنّب تجويف العينين

تجنّبي السهر لساعات متأخرة، وأيضّا عدم استعمال الأجهزة الذكية في مكان مظلم، حتى لا تصاب عينيك بالإرهاق.

الحرص على شرب كمّيةً وافرة من الماء، حوالى الـ 8 أكوابٍ على الأقلّ يوميًا، مع اتباع نظام غذائي متوازن يتضمّن فيتامين "سي" الذي يُعزِّز إنتاج الكولاجين في البشرة.

التّخفيف من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين

أخذ قسطٍ كافٍ من النّوم لا يقلّ عن 8 ساعات ليلاً للحفاظ على منطقة تحت العينين ومنع ظهور التجاويف.

تطبيق أقنعة طبيعية للتخفيف من تجويف العينين.

استخدام أكياس الشاي الباردة والمبلًلة، لتحسين التدفق الدموي للخلايا وإرخاء الأعصاب والعضلات في تلك المنطقة.

لا تحاولي الضغط على محيط العينين عند تنظيف الماكياج، بل قومي بذلك بلطف شديد لأن البشرة التي تحيط بالعينين رقيقة وحساسة.

يُمكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية، كزيت السمك الغني بالأحماض الدهنية ومضادات الالتهاب التي تساعد في تعافي الخلايا بدون أن يدخل في العين طبعًا.

الابتعاد عن التوتر والقلق

ممارسة التمارين الرياضية التي تزيد من تدفق الأكسجين في الدم.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات، بخاصّة فيتامين "ك"، الذي يزيد من تدفق الدم إلى منطقة تحت العين، وبالتالي تخفيف السواد والحفر فيها.

الإكثار من تناول الخضراوات الورقية الطازجة

استخدام عصير الليمون مع الماء، للتخلص من الجلد الميت وبناء جلد جديد؛ لاحتواء الليمون على مادة الكولاجين.

تدليك منطقة تحت العين بزيت اللوز، مرّات عدّة خلال اليوم وقبل النوم، مع ضرورة عدم مسح الزيت.

تدليك المنطقة باستخدام قطرات من زيت الخروع بأطراف الأصابع لبضع دقائق، مع الالتزام بذلك كل ليلة حتى تتلاشى الحفر تحت العينين.