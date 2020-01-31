طرق إزالة الإصفرار من الملابس البيضاء عند الغسيل

اصفرار الملابس الملوّنة، مُشكلةٌ من مشكلات الغسيل الشائعة، بخاصَّة إذا كانت البقعة تظهر في مكان واضح، الأمر الذي يدعو إلى البحث عن أفضل الطرق في التدبير المنزلي، والكفيلة في القضاء على هذه البقع والحفاظ على الملابس الملوَّنة نظيفة، في حال لم تنجح الطرق الاعتيادية في غسل الملابس.

كيفية إزالة الاصفرار من الملابس الملونة؟

معجون الاسنان

• ملح الطعام: في وعاء ذي حجم مناسب يُصبُّ ليتر من الماء، فتُضاف أربع ملاعق كبيرة من ملح الطعام، مع التقليب جيِّدًا. حين يذاب الملح، تنقع قطعة الملابس المتسخة في الوعاء لبعض الوقت، فتدعك إلى أن يزول الاصفرار عنها.

• الخل الأبيض: يُصبّ القليل من الخل الأبيض على البقعة الصفراء، مع الدعك. ثمَّ، تدع قطعة الملابس جانبًا لعشر دقائق، لتُغسل بعد ذلك بماء الصنبور.

• بيكربونات الصوديوم: يصبّ القليل من الخل الأبيض في سلطانيَّة، ويُخلط مع القليل من بيكربونات الصوديوم، حتَّى الحصول على عجينة. تُفرد العجينة على البقعة الصفراء، فتترك لثلاثين دقيقة. ثمَّ، تُغسل الملابس، بالطريقة المعتادة.

• المياه الغازية: يُصبُّ كمٌّ مناسبٌ من المياه الغازية على البقعة الصفراء، التي تترك جانبًا لدقائق حتَّى تتحلّل. تُغسل قطعة الملابس بالماء، بعد ذلك.

• عصير الليمون: يُخفَّف عصير الليمون الحامض، بكمّ ضئيل من الماء، فيوضع الخليط على البقعة الصفراء، التي تفرك. تترك قطعة الملابس جانبًا لعشر دقائق، ثمَّ تغسل بالماء ومسحوق الغسيل.

• سائل الجلي: يُخلط كمٌّ قليلٌ من "بيكروسيد الهيدروجين"، مع سائل الجلي. يوضع الخليط على البقعة الصفراء، التي تفرك. وتترك قطعة الملابس جانبًا لساعة. تُفرك البقعة مُجدَّدا، لتغسل بعد ذلك، بالطريقة الاعتياديَّة.

• الأسبرين: تُسحق حبَّتان من الأسبرين، فتُذاب البودرة في نصف الكوب من الماء الفاتر. يوضع الخليط على البقعة. وتتُرك قطعة الملابس جانبًا من ساعتين إلى ثلاث منها، حتَّى تزول البقعة. ثمَّ، تُغسل الملابس.

• معجون الأسنان: يوضع القليل من معجون الأسنان على البقعة الصفراء، التي تفرك بفرشاة الأسنان. ثمَّ، تُغسل الملابس، بُغية التخلّص من الاصفرار.

• المُبيّض: يُستخدم المبيّض على البقعة الصفراء مباشرةً، أو يوضع في الغسَّالة مع الملابس، لكن يجب الحذر لأنَّ المبيّض قوي، وقد يتسبّب بضرر لبعض أنواع الأقمشة، كالحرير.

نصيحة في التدبير المنزلي

ملح الطعام

ينتج اصفرار الملابس من تأكسد بقع الطعام، والشراب، والتعرّق. لذا، يُستحسن أن يستخدم الماء الدافئ عِوضًا عن الماء الساخن، عند إزالة الاصفرار من الملابس الملونة، وذلك لأن الماء الساخن يجعل البقعة تلتصق أكثر بالملابس

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