نصائح وأفكار لتصميم غرف غسيل الملابس

أفكار لديكور غرف غسيل ملاب، مهما كانت مساحاتها، لو أنَّ حجم هذه الغرفة يساوي عادةً حجم الحمام (1.5* 2 متر). تحتوي غرف غسيل الملابس على الغسَّالات والنشافَّات، إضافة إلى استعمالها في توضيب المستلزمات قليلة الاستعمال. وفي هذا الإطار،

يطّلع على أفكار لديكور غرف غسيل ملابس:

• إذا كان الحمَّام ضيّقًا، توضع الغسالة والنشافة فوق بعضهما البعض، أمَّا إذا كان الحمام فسيحًا فيمكن وضعهمما إلى جانب بعضهما، في مقابل الباب.

• تجذب فكرة منشر الغسيل الصغير القابل للطيّ، فهو يُثبَّت في الجدار ويُركّب فوق الغسالة أو النشَّافة، وذلك على زاويتين أو ثلاث منها، من الأسفل إلى الأعلى.

• يحلو تصميم خزانة من الألومنيوم (أو الزجاج) على الجدار الفارغ، الذي يُقابل باب الغرفة، على أن توضع رفوف عدة داخلها. ومن الأفكار: تُصمَّم درفة، وفي مُقابلها أربعة أدراج خاصَّة بالملابس الداخليَّة (أو المناشف).

• يُصمَّم ديكور الألومنيوم في الجدار، وهو عبارة عن درفتين (أو درفة مع جوارير) مرتفعتين في وسط الجدار، أو إلى جانب سلَّة متحرِّكة (أو ثابتة) تحتوي على أدوات الغسيل.

• يُمكن الإفادة من ديكور الألومنيوم، في توضيب الاغراض ومستلزمات الحمَّام وأحذية البيت.

• لا مانع من أن تفترش سجَّادة صغيرة الأرضيَّة، علمًا أنّ هذه الغرفة لا تتعرَّض للماء سوى قليلًا، وغالبًا ما تكون التمديدات الحديثة مخفية داخل الجدران.

• يُثبَّت رفٌّ (أو رفَّان فوق بعضهما أو بشكل عشوائي)، فيحمل النباتات الخضر والورد.

• يحلو إعداد ديكور من السيراميك على هيئة شكل هندسي على الجدار (خلف الغسالة)، أو على الجدار والسقف على شكل حرف "إل"، حيث تركب قطع الموزاييك داكنة اللون (الزيتي أو البنِّي أو الأزرق أو البرونز).

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