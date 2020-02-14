طرق إزالة رائحة العفن من الثلاجة

قد تنبعث بعض الروائح الكريهة، لا سيّما العفن من الثلاجة، نتيجة قلّة الاهتمام بتنظيفها، أو انتهاء صلاحيَّة بعض الأطعمة فيها، أو تراكم الأطعمة فوق بعضها بدون إيداع مساحة مناسبة للتهوية فيها، أو تخزين بعض الأطعمة ذات الروائح النفَّاذة، كالثوم أو البصل، بدون تغطيتها جيِّدًا. وبالطبع، فإنَّ رائحة العفن تعدُّ من الروائح المنفّرة، عند فتح باب الثلاجة.

كيف أزيل رائحة العفن من الثلاجة؟

• يُفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة؛ تُخرج محتويات الثلاجة، مع التخلّص من الأطعمة المتعفنة أو منتهية الصلاحية. ومن الضروري وضع قطعٍ من الثلج، مع الأطعمة الجيِّدة التي تمّ إخراجها، مؤقتًا من الثلاجة، وذلك حتى تبقى محتفظة ببرودتها. عمومًا، من المُستحسن وضع الأطعمة في أوعية مغلقة جيدًا داخل الثلاجة، للاحتفاظ بها لوقت أطول.

• تُنزع الأسطح والرفوف القابلة للتحريك، فتُغسل وتُشطف وتُجفّف خارج الثلاجة، فتوضع جانبًا.

• يُخرج الماء الفاسد من الأدراج أسفل الثلّاجة، فيُخلط نصف الكوب من البيكينج صودا، مع كوب من الماء الدافئ، وكوب من الخل، بُغية تنظيف الثلاجة من الداخل؛ ومسح جدرانها الداخليَّة والأرضيَّة. ثمّ تُعاد الأدراج والرفوف إلى مكانها.

• يُستخدم مزيل الروائح، مثل: البيكينج صودا. وفي هذا الإطار، يُترك كمّ من البيكينج صودا المخلوط مع قليل من الماء، في علبة، بالثلاجة، وذلك لقدرته العالية في إزالة رائحة العفن داخل الثلاجة.

• للشوفان دورٌ في امتصاص الروائح غير المُستحبَّة في الثلاجة، أيضًا. وفي هذا الإطار، يوضع صحن يحتوي على القليل من الشوفان داخل الثلاجة.

• للقهوة رائحة مُميَّزة، ولذا عند وضع كمّ من القهوة في وعاء مفتوح داخل الثلَّاجة، ستنتشر بعد أيَّام رائحة مُحبَّبة فيها.

• يفيد استخدام الفحم، وذلك عند وضعه في وعاء مفتوح على رفوف الثلاجة، بغية إزالة رائحة العفن منها. لكن، لا تُستخدم قوالب الفحم القابلة للاشتعال في الثلَّاجة، لأنها تحتوي على مواد سامّة وضارّة، كما يمكن إعادة تنشيط الفحم مرة أخرى عبر وضعه داخل الفرن، وذلك لعشرين دقيقة.

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