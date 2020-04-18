طرق اختيار النظارة الطبية المناسبة لوجهك

في الماضي كانت النظارات الطبية عبئاً ثقيلاً بالنسبة للرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره الخارجي، ففي السابق كانت أشكال النظارات الطبية لا تشجع على ارتدائها،

ولكن في الوقت الحالي الأمر تغير تماماً؛ فحتى من لا يعاني من ضعف في النظر يرتدي النظارات، لأنها تضيف لمسة من الأناقة لشكل الوجه.

سواء كنت تعاني من ضعف في النظر أو كنت من الأشخاص الذين يرتدون النظارات الطبية بين الوقت والآخر بهدف التأنق، فإن التقرير التالي سوف يساعدك على اختيار النظارة الأمثل لك وفقاً لشكل وجهك.



1- الوجه المثلث

أو الوجه الذي يأخذ شكلاً يشبه القلب، والذي يمتاز بالذقن المدببة وعظام الخدود والجبين البارز، يعد من الوجوه التي تتماشى معها النظارات المستطيلة؛ لأنها تعمل على التقليل من بروز عاظم الوجنتين والفكين وهو ما يحسن كثيراً من المظهر الخارجي للرجل.

2- الوجه المستدير

يجب أن يحرص الرجل صاحب الوجه المستدير على اختيار النظارات الطبية ذات الإطار أو الهيكل الواسع العريض التي تمنح المزيد من العرض والاستطالة للوجه وتخفي الشكل الكروي للرأس.

3- الوجه البيضاوي

أهم الأمور التي تجب مراعاتها بالنسبة لأصحاب الوجوه البيضاوية هي الابتعاد تماماً عن النظارات التي تتخذ عدساتها الأشكال البيضاوية؛ وذلك لأنها سوف تقلل من استطالة الوجه، وهو ما لا يتماشى مع أصحاب الوجوه البيضاوية.

وبالنسبة لأنواع النظارات المناسبة فهي تلك التي تحتوي على عدسات مربعة ومستطيلة وهياكل ضخمة قليلاً.

4- الوجه المربع

أهم ما يميز الوجوه المربعة هو الفك البارز العريض وعظام الوجنتين الكبيرة إلى حد كبير وملحوظ؛ لذلك لا ينبغي اختيار النظارات ذات العدسات المستطيلة أو المربعة أو التي تحتوي على إطار ضخم حتى لا تزيد من عرض الوجه.

وتعد النظارات ذات العدسات البيضاوية أو المستديرة التي تمنح الجزء العلوي المزيد من الطول بدلاً من العرض هي المناسبة تماماً للرجل صاحب الوجه المربع.

5- الوجه المستطيل

هو الوجه الذي يتميز بالفك العريض الواسع والجبهة العريضة الممتدة، وأما بالنسبة لأنواع النظارات غير المنسابة لصاحب الوجه المستطيل، فهي ذات العدسات المربعة أو المستطيلة، وتعد العدسات الدائرية هي الأنسب.

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