5 طرق لإزالة الشامات في المنزل

الشامات هيَ أورامٌ على الجلد، وعادةً ما تكونُ بنية أو سوداء اللّون

الشامات هيَ أورامٌ على الجلد، وعادةً ما تكونُ بنية أو سوداء اللّون، ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم، لوحدها أو في مجموعات. ومُعظم الشامات تظهرُ لدى الشخص في مرحلة الطفولة المبكرة، وخلال أوّل ثلاثين سنة من حياته، ومن الطبيعي أن يكون عددها لدى الإنسان العادي بين 10 إلى 40 شامة قبل سن البلوغ. ومع مرور الوقت عادةً ما تتغيُر الشامات ببطء لتُصبِحَ أكبر حجماً أو بلونٍ مُختلف، أو قد ينمو فيها الشعر أيضاً، وبعض الأنواع قد لا تتغيّر مع مرور الوقت وتبقى كما هيَ، وبعضها قد يختفي مع التقدُم في العمر.

طرق إزالة الشامات:

1- خلّ التفاح، وذلك من خلال لف الشامة باستخدام قطعة قطنية نظيفة مغموسة بخل التفاح، ثمّ ربط القطعة القطنية باستخدام ضماد، وتركها لمدّة ستين دقيقة، تكرّر هذه الطريقة حتّى التخلص بشكل نهائي من الشامة.

2- اليود من المواد الفعالة بشكل كبير في التخلص من الشامات، وطريقة استخدام اليود في التخلّص من الشامات تكون من خلال وضع قطرة من اليود، على الشامة، ثمّ تغطية الشامة بلاصق الجروح، وتكرّر هذه الطريقة مرتين كل يوم ولمدّة أسبوع، حيث إنّ اليود يؤثّر على الشامة بعد هذه المدّة، ويجب الحذر من استنشاق اليود أو تناوله عن طريق الفم؛ لأنّ اليود يعتبر من المواد السامة.

3- تطبيق عجينة الخميرة على الشامة كل ليلة وتترك حتّى الصباح، وتطبق هذه الطريقة بصورة يومية حتّى التخلّص من آثار الشامة، وعجينة الخميرة تحضر من خلال مزج كميات متناسبة من زيت الخروع والخميرة.

4- ربط نص فص من الثوم على الشامة طوال الليل، والالتزام بهذه الطريقة بشكل يومي حتّى التخلّص بشكل نهائي من الشامة إما باختفاء آثارها أو سقوطها.

5- قشر الموز غني بمواج تعمل على تجفيف الشامة، لذا هو من المواد الفعالة في التخلص من الشامة، لذا على من يرغب في التخلّص من الشامات تطبيق قشر الموز على الشامة بشكل مباشر بشكل يومي، حتّى زوال الشامة.

المزيد:

خلطات طبيعية من الأسبرين لنضارة البشرة

4 طرق سهلة لصبغ الحواجب في المنزل

6 وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء حول العين