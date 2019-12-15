طرق الاستخدام الآمن للهاتف بالنسبة للأطفال

أصبح الهاتف الخلوي في يد الكثير من الأطفال والمراهقين، وعلى الرغم من التحذيرات، يُعد إحدى سمات العصر التي لا يمكننا حرمان أطفالنا منها، لذا من المهم تحديد وقت استخدام الطفل للهاتف الخلوي، والأهم هو إدارة وقته عليه، بحيث يستخدمه بطريقة جيدة تفيده ولا تسبب له الضرر أو تهدر وقته.

وإليكِ 9 طرق لاستخدام طفلك الهاتف الخلوي بصورة جيدة..



1- التواصل مع الوالدين خارج المنزل

عندما يكون طفلك خارج المنزل، فالهاتف الخلوي يكون هو الوسيلة المثالية للاطمئنان عليه، ومعرفة ما يدور معه.



2- الحصول على حماية الوالدين

تطلبين من طفلك استئذانك قبل الذهاب إلى مكان أو مشاهدة فيلم، الهاتف الخلوي يسهّل حصوله على إذنك إذا كان ما يرغب فيه آمن، أو حصوله على حمايتك إذا كان ما يطلبه يشكّل خطراً عليه.



3- تشجيع أصدقائه

من السهل أن يحصل طفلك على تشجيع أصدقائه عبر الهاتف الخلوي، فلن يحتاج إلى الانتظار ساعات حتى يقابل أصدقاءه ويحصل منهم على التشجيع.



4- تعلّم شيء جديد

الكثير من التطبيقات والمدونات والبرامج التعليمية والفيديوهات التي يمكن أن تساعد طفلك في تعلم مهارة جديدة أو هواية أو حرفة، أو تساعده في تعلّم المزيد عن المواد الدراسية.



5- البحث عن الأبطال الحقيقيين ومتابعتهم

طفلك يتابع الأفلام من أجل مشاهدة الأبطال والحصول على إلهام، فيما أن الحياة الواقعية ثرية بالأبطال الحقيقيين الذي استطاعوا تحدّي الصعاب وتحقيق أهدافهم، هذه النماذج هي المصدر الحقيقي للإلهام، شجّعي طفلك على البحث عنهم ومتابعتهم عبر هاتفه الخلوي.



6- التواصل مع العائلة

الهاتف الخلوي يسهّل لطفلك التواصل مع أفراد العائلة من أعمام وأجداد، حتى من يعيشون في بلاد بعيدة، وهكذا تعزّزين شعور طفلك بالولاء لعائلته، وتشجعينه على صلة الرحم.



7- الانتظام في العادات الجيدة

هناك العديد من التطبيقات للتذكير بشرب الماء، أو موعد التمارين اليومية التي يمكن أن تساعد طفلك على الانتظام في العادات الجيدة.



8- دراسة أفضل وأكثر ذكاء

هناك الكثير من المواد الأكاديمية التي يمكن لطفلك الحصول عليها عبر هاتفه الخلوي، مثل القواميس، والتطبيقات التعليمية، ما يجعل دراسة طفلك أفضل وأسهل وأكثر ذكاء.



9- القراءة

الكثير من الكتب المتوفرة إلكترونياً، وبما أن الأطفال يحبون استخدام الهاتف، فقد تكون هذه وسيلة جيدة لتشجيع الطفل على القراءة.

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