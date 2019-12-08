هذه الخدعة البسيطة ستساعد أطفالك على الأكل الصحي

إنه صراع حقيقي على كل أم وأب القيام به لدفع أطفالهم لتناول الطعام الصحي والمغذي. وبغض النظر عن مقدار التجارب التي تقوم بها الأم لجعله ممتعًا ولذيذًا ، يمتنع الأطفال في كثير من الأحيان عن تناوله. فما الحل؟ اكتشفت الأبحاث خدعة بسيطة يمكن أن تضمن أن يقوم الطفل باستهلاك الطعام الصحي.

ماذا تفعل؟

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة التثقيف والسلوك الغذائي ، إذا قدمت الطعام مع عبارة تغذية متمركزة على الطفل ، فهناك فرص كبيرة في أن يتناوله الطفل.

الدراسة التي أجرتها جامعة ولاية واشنطن في فانكوفر ، شملت على 98 عائلة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات. خلال فترة الدراسة التي استمرت ستة أسابيع ، تم تقديم الخضروات للأطفال مثل الطماطم والفلفل الحلو والعدس والكينوا. تم تقديم هذه الخضروات لهم بثلاث طرق. في الحالة الأولى ، قدم لهم صنف واحد من الغذاء مرارًا وتكرارًا، وفي الحالة الثانية قدم لهم الغذاء مع عبارة تركز على الطفل ، وفي الحالة الثالثة ، تم تقديم طعامين دون تدخل.

في نهاية الدراسة ، تبين أنه عندما يُعطى الأطفال طعامًا صحيًا مع نوع من العبارات التحفيزية ، يقومون بتجربته.

ما هي العبارة التي تركز على الاطفال؟

بدلاً من قول أن الخضروات جيدة لصحتك ، يجب أن تكون أكثر تحديداً. ما تقوله على طاولة العشاء لا يقل أهمية عن ما تقدمه. لذلك ، إخبارهم بأن "الخضروات صحية" لن يساعد. عليك أن تعطي لهم أسباب محددة، مثل:

"الشمندر سوف يساعدك على الجري السريع والقفز عالياً."

"الموز سيمنحك الطاقة لتكون أسرع والافوكادو ستجعلك أكثر ذكاءً."

لذلك ، إذا كان طفلك صعب الإرضاء وكنت تعاني منه كل يوم ، فجرّب هذه الخدعة. قد تكون مفيدة وقد تساعد في إقناعه بتناول الطعام الصحي.